Растущие цены могут скорректировать планы Ryanair в Вильнюсе

Решение находящейся в госуправлении компании-оператор аэропортов Литвы повысить сборы в Вильнюсском аэропорту может скорректировать планы ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению ее летной базы в Литве.
© DELFI / Modesta Meškė

"В течение ближайшие двух-трех лет мы сохраним по меньшей мере пять новых самолетов в Балтийских странах. Решение, которое я должен принять, касается того, где держать самолеты, ведь рынки трех Балтийских стран сходны по качеству. Все решит цена. Если в Литве сохранится тенденция роста (цены – BNS), то это будет проблематично", - заявил на пресс-конференции коммерческий директор авиакомпании Дейвид О'Брайэн.

По его словам, растущие сборы в Вильнюсском аэропорту снижают его конкуренцию в регионе.

"Я считаю, что этот шаг к неконкурентоспособности. Я не буду делать вид, что цены в Вильнюсском, Рижском и Таллинском аэропортах безумно выше, по сравнению с Хитроу или Гэтвиком. Важно сохранить конкурентоспособность", - сказал Д. О'Брайэн.

Сейчас у Ryanair есть летные базы в Вильнюсе и Каунасе, где она держит по два самолета. В Риге и Таллинне компания летных баз нет. Кроме того, в Каунасе находится центр компании по техобслуживанию и ремонту.

С апреля повышаются сборы Вильнюсского аэропорта для авиакомпаний, основной причиной этого решения являются растущие затраты аэропорта.

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