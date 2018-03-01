"В течение ближайшие двух-трех лет мы сохраним по меньшей мере пять новых самолетов в Балтийских странах. Решение, которое я должен принять, касается того, где держать самолеты, ведь рынки трех Балтийских стран сходны по качеству. Все решит цена. Если в Литве сохранится тенденция роста (цены – BNS), то это будет проблематично", - заявил на пресс-конференции коммерческий директор авиакомпании Дейвид О'Брайэн.
По его словам, растущие сборы в Вильнюсском аэропорту снижают его конкуренцию в регионе.
"Я считаю, что этот шаг к неконкурентоспособности. Я не буду делать вид, что цены в Вильнюсском, Рижском и Таллинском аэропортах безумно выше, по сравнению с Хитроу или Гэтвиком. Важно сохранить конкурентоспособность", - сказал Д. О'Брайэн.
Сейчас у Ryanair есть летные базы в Вильнюсе и Каунасе, где она держит по два самолета. В Риге и Таллинне компания летных баз нет. Кроме того, в Каунасе находится центр компании по техобслуживанию и ремонту.
С апреля повышаются сборы Вильнюсского аэропорта для авиакомпаний, основной причиной этого решения являются растущие затраты аэропорта.
Ryanair осенью откроет авиарейсы в Венецию, Болонью, Тель-Авив
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с осени...
Norfa сокращает время работы, как поступят другие сети? (13)
После того как с января 2018 года было сокращено время...
Растущие цены могут скорректировать планы Ryanair в Вильнюсе
Решение находящейся в госуправлении компании-оператор...
Snaige обжалует назначеннй Банком Литвы штраф в размере 0,2 млн евро
Контролируемый российской группой Polair единственный в...
Глава "Литовских железных дорог" рассказал о развороте на Запад (6)
Глава государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai...
TOP новостей
Norfa сокращает время работы, как поступят другие сети? (13)
После того как с января 2018 года было сокращено время...
Синоптик рассказала, сколько еще ждать весны (4)
Несмотря на то, что в выходные дни больших холодов уже...
Эксперты ОЭСР представили рекомендации политикам Литвы (21)
Дольше платить пособия по безработице, больше...
Будущее Литвы: количество работоспособного населения значительно сократится (38)
Численность населения в Литве ежегодно сокращается на...
Завершено расследование дела об убийстве Страздаускайте, но дело в суд еще не передано (5)
Завершено расследование дела об убийстве Евы...