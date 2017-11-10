За квартал (в июле-сентябре, по сравнению со вторым кварталом этого года) уровень безработицы в стране снизился на 0,4 пункта. Уровень безработицы среди мужчин за третий квартал составил 7,6%, среди женщин – 5,5%.

Уровень безработицы среди молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) составил 12%, показатель долгосрочной безработицы в третьем квартале составил 2,5%.