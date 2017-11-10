В третьем квартале этого года уровень безработицы в Литве составил 6,6%, что на 0,9 проц. пункта меньше, чем в июне-сентябре, сообщил Департамент статистики на основе данных проведенного опроса населения.
Bedarbis, nedarbas
© Corbis

За квартал (в июле-сентябре, по сравнению со вторым кварталом этого года) уровень безработицы в стране снизился на 0,4 пункта. Уровень безработицы среди мужчин за третий квартал составил 7,6%, среди женщин – 5,5%.

Уровень безработицы среди молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) составил 12%, показатель долгосрочной безработицы в третьем квартале составил 2,5%.

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