Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие планы в сфере торговли на 2019 год. Сами сети о новых планах в Литве пока говорят несмело, а аналитики отмечают, что большая часть привлекательных мест – уже занята, у новых игроков есть шансы только на расширение на окраинах городов, но и там свободных мест не хватает.
Prekybos centras RIMI
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В 2019 году сеть Norfa планирует открыть 10 новых магазинов, в которые намерена инвестировать 15 млн. евро. Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис информировал DELFI, что планируют создать около 100 рабочих мест. Несмотря на расширение, некоторые магазины могут быть закрыты.

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"Могут закрыть несколько магазинов, срок аренды помещений под которые истек. Где откроются новые магазины и закроются имеющиеся", – сказал Рилишкис.

После неудавшегося объединения Iki и Rimi сообщили, что будут расширяться отдельно. Торговая сеть Iki предусмотрела стратегию на два года – открытие 20 новых и реконструкция 50 магазинов.

"Могу подтвердить, что только в ноябре открыли 5 новых или реконструированных магазинов во всей Литве. В них инвестировали 3,1 млн. евро. Это только начала, поскольку основное укрепление позиций намечено на следующий год", – сказала DELFI пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте.

Сети Lidl, Maxima и Rimi планируют расширение, но о деталях не рассказывают. Пресс-секретарь Rimi указала, что сейчас готовят планы на следующий год и информацию представят, когда она будет подготовлена. DELFI уже сообщал, что Rimi в следующем году закрывает магазин в ТЦ GO9, но весной 2019 г. открывает недалеко от Лукишкской площади магазин нового формата Rimi Express, кроме того, намечено расширение и в других местах города.

Maxima grupė ранее сообщала, что в 2019 году откроет 120–140 новых магазинов и инвестирует в расширение сети 100 млн. евро. Правда, большая часть магазинов будет открыта в Польше. Конкретные данные по Литве сеть не представила, сославшись на коммерческую тайну.

Представитель Lidl Валдас Лопета информировал, что сейчас у сети в Литве 41 магазин, последовательное расширение планируется и в следующем году. Конкретные планы не раскрывают, однако СМИ уже сообщали, что сеть откроет третий магазин в Паневежисе. Кроме того, строят магазины в Вильнюсе на ул. Ринктинес и в Шилуте.

Представитель Newsec Миндаугас Кулбокас считает, что в следующем году торговые сети по-прежнему будут расширяться: Больше всего внимания уделят реконструкции магазинов, будут и новые магазины.

"Сейчас начался более рациональный период расширения. Я думаю, что несостоявшееся объединение сетей Iki и Rimi приведет к их большей активности. Lidl в свою очередь будет продолжать расширение. Maxima больше внимания будет уделять реконструкции и реновации нынешних магазинов. А Norfa станет больше игроком регионов, а не крупных городов", – сказал DELFI Кулбокас.

"Новые ТЦ появляются там, где есть деньги. Подсчеты наших партнеров показывают, что в Литве покупатель в торговом сегменте оставляет 8300 евро в год. Эта цифра впечатляет, но в Европе средний показатель - 16 000 евро в год. В Литве зарплаты ниже, чем в других развитых странах, но мы наблюдаем перемены, люди больше потребляют", – сказал аналитик.

Он отметил, что сети пытаются расширяться на окраинах городов, где больше поток водителей или рядом есть другие привлекательные объекты.

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