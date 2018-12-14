В 2019 году сеть Norfa планирует открыть 10 новых магазинов, в которые намерена инвестировать 15 млн. евро. Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис информировал DELFI, что планируют создать около 100 рабочих мест. Несмотря на расширение, некоторые магазины могут быть закрыты.

"Могут закрыть несколько магазинов, срок аренды помещений под которые истек. Где откроются новые магазины и закроются имеющиеся", – сказал Рилишкис.

После неудавшегося объединения Iki и Rimi сообщили, что будут расширяться отдельно. Торговая сеть Iki предусмотрела стратегию на два года – открытие 20 новых и реконструкция 50 магазинов.

"Могу подтвердить, что только в ноябре открыли 5 новых или реконструированных магазинов во всей Литве. В них инвестировали 3,1 млн. евро. Это только начала, поскольку основное укрепление позиций намечено на следующий год", – сказала DELFI пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте.

Сети Lidl, Maxima и Rimi планируют расширение, но о деталях не рассказывают. Пресс-секретарь Rimi указала, что сейчас готовят планы на следующий год и информацию представят, когда она будет подготовлена. DELFI уже сообщал, что Rimi в следующем году закрывает магазин в ТЦ GO9, но весной 2019 г. открывает недалеко от Лукишкской площади магазин нового формата Rimi Express, кроме того, намечено расширение и в других местах города.

Maxima grupė ранее сообщала, что в 2019 году откроет 120–140 новых магазинов и инвестирует в расширение сети 100 млн. евро. Правда, большая часть магазинов будет открыта в Польше. Конкретные данные по Литве сеть не представила, сославшись на коммерческую тайну.

Представитель Lidl Валдас Лопета информировал, что сейчас у сети в Литве 41 магазин, последовательное расширение планируется и в следующем году. Конкретные планы не раскрывают, однако СМИ уже сообщали, что сеть откроет третий магазин в Паневежисе. Кроме того, строят магазины в Вильнюсе на ул. Ринктинес и в Шилуте.

Представитель Newsec Миндаугас Кулбокас считает, что в следующем году торговые сети по-прежнему будут расширяться: Больше всего внимания уделят реконструкции магазинов, будут и новые магазины.

"Сейчас начался более рациональный период расширения. Я думаю, что несостоявшееся объединение сетей Iki и Rimi приведет к их большей активности. Lidl в свою очередь будет продолжать расширение. Maxima больше внимания будет уделять реконструкции и реновации нынешних магазинов. А Norfa станет больше игроком регионов, а не крупных городов", – сказал DELFI Кулбокас.

"Новые ТЦ появляются там, где есть деньги. Подсчеты наших партнеров показывают, что в Литве покупатель в торговом сегменте оставляет 8300 евро в год. Эта цифра впечатляет, но в Европе средний показатель - 16 000 евро в год. В Литве зарплаты ниже, чем в других развитых странах, но мы наблюдаем перемены, люди больше потребляют", – сказал аналитик.

Он отметил, что сети пытаются расширяться на окраинах городов, где больше поток водителей или рядом есть другие привлекательные объекты.