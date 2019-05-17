Глава отдела недвижимого имущества Rimi Lietuva Миндаугас Жилинскас сообщил, что в этом году планируется открыть, как минимум, пять супермаркетов: по одному в Вильнюсе, Друскининкай, и Клайпедском районе, два в Панявежисе. В целом инвестиции составят около 10 млн евро. В 2021-2023 годах планируется открывать по 12 магазинов ежегодно.

Гендиректор компании Palink, владеющей сетью супермаркетов Iki, Герардас Рогас сказал, что в течение двух лет в целом планируется открыть 20 новых и реконструировать 50 имеющихся магазинов по всей Литве.

Гендиректор Maxima Кристина Мейде сообщила, что в этом году планируется открыть шесть совершенно новых магазинов и обновить около десятка супермаркетов по всей Литве. По ее словам, инвестиции в развитие в этом году достигнут почти 30 млн евро.

В этом году Norfa откроет шесть новых магазинов, две из них уже действуют, а инвестиции в развитие в этом году составят около 15 млн евро.

Сеть Lidl, которая начала работу в Литве летом 2016 года, и владеющая сейчас 43 магазинами, до конца года откроет еще как минимум два магазина.