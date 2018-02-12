Объявлением в фейсбуке поделился журналист Андрюс Тапинас:

"Чтобы не говорили, что я только негатив публикую. Вот, люди предлагают работу – за неполный день 30 евро, совсем неплохо.

Строят Lidl в Жирмунай, поработать придется нелегально, поскольку так жить удобнее. Lidl Lietuva, у вас хорошие подрядчики/субподрядчики".

В одной из групп в интернете появилось объявление с фотографиями, на которых виден интерьер будущего магазина, а текст звучал так:

"Строим жирмунайский Lidl. Нужны подсобные рабочие на субботу и воскресенье с 7 до 14 ч. В день по 30 евро. Работа неофициальная. 6 легальных работников будем искать с марта. Средняя зарплата 743 евро".

На вопрос DELFI, какая компания предлагает такую работу, автор объявления в фейсбуке ответил, что "неважно" и попросил "не делать проблему из ничего".

Компания Lidl Lietuva так прокомментировала объявление:

"Мы никак не связаны с этой информацией, поскольку содержание ложное. Строительные работы в магазине Lidl в Жирмунай уже завершены, поскольку магазин откроется 22 февраля. В бизнес отношениях мы руководствуемся высокими социальными стандартами. а их основании мы разработали наш кодекс поведения, принципы которого соблюдаем как мы, так и наши партнеры".