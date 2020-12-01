Распродажи "черной пятницы": чем больше всего интересовались жители Литвы?

В пресс-релизе сообщается, что в этом году клиенты Revolut потратили на треть больше, чем во время "черной пятницы" в прошлом году, а в интернете они потратили в два раза больше, чем в физических магазинах.

В этом году, по сравнению с прошлым, жители Литвы больше внимания уделяли литовским электронным магазинам. Хотя в литовских э-магазинах было потрачено в 5 раз меньше, чем в иностранных, все же общая потраченная сумма в этом году была на 96% больше, чем в прошлом.

В числе самых популярных литовских магазинов были – Aboutyou.lt, Pigu.lt, Senukai.lt, Ikea.lt, Eavalyne.lt. В литовских магазинах жители в среднем истратили больше, чем в прошлом году – сумма выросла на 66% до 51 евро. В э-магазинах других стран жители Литвы, клиенты Revolut истратили в среднем 61 евро, на 7% больше, чем в прошлом году, а общая сумма расходов увеличилась на 25%.

В этом году литовские покупатели больше всего тратили на платформе Amazon, в среднем по 110 евро, на 44% больше, чем в прошлом году. На втором месте – торговая сеть Maxima, где клиенты Revolut истратили на 8% больше, чем в прошлом, но в среднем всего по 16 евро. В прошлом году самой популярной была платформа Aliexpress, которая в этом году оказалась на 3 месте, там жители Литвы в среднем потратили по 35 евро, на 4% меньше, чем в прошлом году.

5 самых популярных э-магазинов: Amazon, Aliexpress, Asos, About you, Zara.

5 популярных литовских магазинов (физических и электронных): Maxima, Lidl, Rimi, Pigu.lt, Senukai.