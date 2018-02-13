"Тебе нравятся приключения? Ты отличаешься смелостью? Ты любишь свободу? Отлично! Рассчитайся за очки от солнца или коррекционные очки натурой... ну хотя бы рыбой", - на такое предложение несколько человек ответили своими предложениями, например, один предложил бра, другой электрочайник и униформу. Однако больше всего было возмущенных таким предложением, а некоторые заявили, что оно унижает женщин.

Эта запись стала распространятся в социальной сети Facebook, а пользователи разделились на два лагеря: одни решили наказать магазин оптики, оценив ее самым низким баллом, призывали уволить ответственного за коммуникацию работника, другие вступились за нее, заявили, что люди зря злятся, просто это результат их закомплексованности.

Магазин оптики ответил, что никого увольнять не собирается. Однако потом была размещена еще одна запись, уже с извинениями - что если уже обидели весь женский род, то, чтобы искупить свою вину до 8 марта объявляют специальную акцию. Но и это вызвало волну возмущения. После вмешательства службы контролера равных возможностей полов оптике пришлось корректировать запись, подчеркнуть, что эта акция не только для женщин.

Руководитель магазина оптики Донатас не скрывал, что цель рекламы была одна - выделиться на фоне других, но такого негатива он не ожидал. "Я думал, что отрицательно прокомментирует несколько людей старшего возраста, а современная молодежь оценит этот юмор (удачный или не очень) и оценит положительно. Как шутку, не оскорбление", – сказал он.

А запись с извинениями была больше в поддержку распространения первой записи, предлагающей расчет натурой. А после замечания контролера в записи сделали лишь косметическую поправку, чтобы никто не подумал, что эта акция только для женщин.

Служба контролера равных возможностей полов подтвердила, что были обращения в связи с вышеупомянутой оптикой, но на их замечания быстро отреагировали.

"Поступило несколько обращений в связи с акциями и предложениями Akinių išparduotuvė-optikа. Потребители задали обоснованный вопрос в связи с возможной дискриминацией по половому признаку. Можно порадоваться, что на наши замечания быстро отреагировали и подкорректировали рекламу", – сказала представитель службы Минтауте Юркуте.

По ее словам, акции только для женщин не могут объявляться даже 8 марта.