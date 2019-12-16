"Раньше сумки ногами в багажник запихивали". Выгодно ли ездить "на закупы" в Вильнюс и что там покупают белорусы

"В Беларуси очень многое дешевле, чем в Литве, особенно то, что касается детей"

Мы спросили у пассажиров автобуса Минск — Вильнюс, зачем они отправились в Литву. Конкретно за покупками ехали только двое.

— Дочка заказала на Новый год замок и кукол из мультика "Холодное сердце". Посмотрела, сколько у нас это стоит, решила к соседям скататься, может, у них дешевле. Себе новую зимнюю куртку куплю, если найду симпатичную и по приемлемой цене. Честно говоря, я в прошлом году в Вильнюсе была, так там цены такие же как и у нас. Даже выше на кое-что. Ну и на елку схожу посмотреть, — рассказала минчанка Валентина.

Еще один из пассажиров ехал в Вильнюс за обувью.

— У нас не купил не потому, что дороже. Просто у нас не нашел ничего подходящего, — рассказал Алексей. — В шоп-тур не поехал, потому что сегодня по времени ничего не подходило. Они обычно очень рано выезжают. А я с ночной смены, хотелось хоть пару часов поспать. Но так за дорогу переплатил немного.

Молодой человек сказал, что собирается сходить в несколько обувных магазинов в центре города, а потом поехать в "Озас" и "Акрополис".

Greitoji mada, parduotuvė, apsipirkimas Shutterstock

По поводу цен на одежду и продукты Алексей отметил, что они ничем не отличаются от белорусских, за редким исключением. То есть, если хочешь сэкономить, лучше ехать в Варшаву, в какой-нибудь аутлет. Но туда добираться долго, поэтому за один день не обернешься.

Одна из пассажирок ехала от родственников из Беларуси домой в Литву. Сказала, что везет целую сумку покупок.

— В Беларуси очень многое дешевле, чем в Литве, особенно то, что касается детей. У вас огромный выбор детского питания за копейки, каш и молочных смесей. У нас это все в 2−3 раза дороже. Одежда для малышей тоже дешевая, та, что белорусского производства. Я всегда, когда к вам еду, покупаю и своим детям, и подругам всем везу. Зефир ваш любим, печенье, — перечисляет собеседница. — Еще я пижамы, да и вообще весь трикотаж белорусский люблю. Но сейчас ничего не везу, как-то раскупили все в магазинах, ничего не приглянулось.

"Делая покупки в торговых центрах Вильнюса, особо не сэкономишь"

Действительно ли в Вильнюсе так изменились цены, что ездить туда "на закупы" стало невыгодно? Один из торговых центров, где раньше любили "тариться" белорусы, "Акрополис".

Что сразу бросается в глаза, в магазинах довольно много скидок, но примерно такие же и в Беларуси, впрочем, как и первоначальные цены. К примеру, в одном из магазинов бренда, который пару лет назад пришел и в Минск, шифоновое черное платье в фиолетовые цветы мы со скидкой 30% купили за 29,99 евро (70 рублей). Оказалось, что столько же оно стоит сейчас и у нас. Джинсы в этом же магазине тоже стоят столько же, сколько и в Беларуси.

Ботинки из натурального нубука розово-оранжевого цвета в одном из обувных магазинов стоят 89 евро (209 рублей). Это со скидкой. Полная цена была 99 евро (232 рубля). В Беларуси точно такие же со скидкой стоят 215 рублей (91 евро), а первоначальная цена была 299 рублей (127 евро).

Высокие женские замшевые сапоги в Вильнюсе со скидкой стоят 129 евро (302 рубля), а изначально продавались за 149 (350 рублей). В одном из белорусских интернет-магазинов цена на них была 369 рублей (157 евро), а теперь 329 (140 евро).

Единственное, в Беларуси и в Вильнюсе в одних и тех же магазинах ассортимент отличается. По наблюдениям прошлых лет, многие модели в Беларуси появляются с опозданием, а некоторые вообще не поступают. Производители одежды одного из известных брендов объясняли отличия тем, что у белорусских и европейских покупателей разные предпочтения, поэтому, к примеру, страны Балтии берут одни модели, а Беларусь — другие. Поэтому в Вильнюсе можно купить вещи раньше, чем они появятся в Беларуси.

Что же касается цен на продукты, то они, как оказалось, тоже не так уж сильно отличаются от белорусских. Мы сравнили стоимость набора продуктов в Минске и Вильнюсе. Если совершенно одинаковых позиций не находили, брали очень похожие.

Фрукты и овощи в Беларуси оказались дороже, за исключением апельсинов, мандаринов и бананов. Они на несколько центов в Минске дешевле.

Что в Литве дешевле, так это кофе. К примеру, 500 граммов "Лавацца" в зернах в Беларуси дороже больше чем на 12 рублей (5 евро). Зато чай в Беларуси дешевле, как и куриное филе. В гипермаркете в Вильнюсе кило стоит 4,16 евро (9,76 рубля), а в Беларуси — 7,66 рубля (3,27 евро). Окорочка продают по 1,54 (3,61 рубля) евро, тушки бройлеров — по 1,99 (4,67 рубля), куриный фарш — по 2,2 евро (5,16 рубля). В Беларуси это все стоит 4,59 рубля (1,96 евро), 4,25 (1,81 евро) и 7,49 рубля (3,2 евро). Свиная грудинка стоит 4,49 евро, или 10,54 рубля, в Беларуси — 9,95 рубля (4,25 евро).

Молоко 3% в Вильнюсе стоит 1,1 евро (2,58 рубля), в Беларуси — 1,49 рубля (0,63 евро), 200 граммов сметаны жирностью 20% — 0,89 евро (2,08), в Беларуси — 1,19 рубля (0,5 евро). Йогурты в Вильнюсе тоже немного дороже, чем в Беларуси, как и некоторый твердый сыр. 100 граммов "Джугаса" стоят 1,39 евро (3,26 рубля), в Беларуси — 4,19 рубля (1,79 евро).

Стоит ли ехать в Вильнюс за искусственной елкой и игрушками? На елке можно сэкономить около 10 евро. Дерево высотой 1,2 метра там стоит 29,99 евро (70,38), точно такое же в Беларуси — около 80 рублей (34 евро). Мишура по цене 1−2 евро за нитку (2,34 — 4,69 рубля). Если поехать на белорусский рынок "Экспобел", то можно купить и дешевле. Небольшой искусственный венок с красными ягодами и еловыми лапками стоит 4 евро (9,39 рубля), в Беларуси цены на такие венки начинаются от 12 рублей (5,12 евро). Стоимость елочных украшений — шариков, шишек и других начинается от 0,63 евро (1,48).

В Вильнюсе уже вовсю идет елочная торговля. И живые деревья тут дешевле, чем в Беларуси. В основном сейчас продают голубые ели в кадках. На улице на елочном базаре одна стоит 20 евро (46,94 рубля). В магазине цена на такие же, но чуть меньшего размера 9,99 евро (23,47). В прошлом году в Минске на елочных базарах елки в кадках продавали минимум по 60 рублей (25 евро).

Еще мы посмотрели цены на бытовую химию — стиральный порошок, капсулы для стирки, туалетную бумагу, зубную пасту и прочее. Почти все в Вильнюсе оказалось чуть дороже, чем в Беларуси. А вот памперсы немного дешевле.

Можно сделать вывод, что, делая покупки в торговых центрах Вильнюса, особо не сэкономишь.

"Раньше сумки ногами в багажник запихивали, теперь свободно"

Некогда у белорусов были очень популярными шоп-туры. Они ездили "на закупы" в Литву, Польшу, Россию и Украину. Туроператоры, которые возят в такие поездки, говорят, что людей, ездящих в них, если и стало меньше, то ненамного.

— Если говорить про Литву, у нас есть две программы шоп-туров. Одна с рынком — заезжаем на Гарюнай — это что-то вроде наших Ждановичей. Вторая без рынка, только по торговым центрам, — рассказали в компании "Летто-тур". — Люди, которые ездят в туры без заезда на рынок, в основном это те, кто сделал визу и ему нужно первый раз выехать в Евросоюз через Литву. В основном они выходят в Старом городе, идут гулять. А если и делают какие-то покупки, то по минимуму. Такого, как раньше, что люди шли с огромными сумками, нет.

Одна из основных причин, почему белорусы перестали затариваться в Литве — это цены. В турагентстве отмечают, что они практически такие же, как и в Беларуси. Плюс лимиты провоза товаров изменились.

— 2018 год был аномальным по количеству поездок в шоп-туры. Там менялись лимиты ввоза товаров — переходили с 50 на 25 кило. У людей тогда был последний шанс что-то привезти большое. Поэтому сравнивать прошлый год с этим нельзя, — говорят в турфирме. — Сказать, что в этом году в принципе намного меньше ездить стали, нельзя. Если только чуть-чуть. Самостоятельно ездить в Вильнюс намного дороже — страховку на машину купить, заправиться нужно. А тур стоит всего 30−35 рублей (12 - 14 евро). С этими деньгами иной раз даже в магазин за покупками не пойдешь, потому что понимаешь, что не впишешься. Но люди стали более требовательными. Раньше просто сажали их в автобус и везли. Теперь и Wi-Fi нужен, и розетки чтобы были, и прочие удобства.

По словам туроператора, года три назад люди все-таки больше ездили в шоп-туры.

— Даже конкурентов у нашей фирмы, которые их организовывали, было больше. Программами без заезда на рынок занималось с полдесятка фирм, сейчас только две вместе с нашей, — констатировали в турфирме.

В еще одной турфирме подтвердили, что количество желающих поехать в шоп-тур упало за последний год ненамного, а Вильнюс по-прежнему одно из любимых направлений у белорусов.

— Благодаря тому что упростили получение виз через визовые центры, увеличилось количество тех, кто их хочет распечатать, — рассказывают в компании BUS.BY. — А вот пересмотр лимитов сыграл нам не на руку. Раньше можно было привезти до 50 килограммов товара по весу и на сумму 1,5 тысячи евро.

Как говорит туроператор, перед новым годом люди больше ездят за покупками, но вообще именно "на закупы" поток людей немного снизился.

— Сейчас едут и два, и три автобуса, люди хотят купить к столу что-то импортное и подешевле, к примеру, сыр с плесенью, кофе, подарки детям. В январе людей будет меньше, деньги все потратят, — продолжает собеседница. — Но Вильнюс в этом плане в более выгодном положении. Во-первых, он ближе, чем та же Польша. Прохождение границы занимает меньше времени, люди пораньше приезжают домой, а из Польши поздно ночью. Цены в Вильнюсе от польских не всегда отличаются в большую сторону. К примеру, 500 граммов кофе "Даллмайер" в Вильнюсе стоят 3,2 евро (7,51 рубля), в Польше — 4,5 евро (10,56 рубля). У нас такой по 15 (6,4 евро) "с хвостом" рублей продают. В Вильнюс есть смысл ехать и тем, кто любит брендовую одежду, там коллекции поновее. Но когда у тебя ограничение по весу 20 килограммов, сильно не разгонишься. Пару пачек кофе, красную рыбу, пару вещей и все. Поэтому едут чаще, но меньше покупают. Сейчас нет такого, чтобы багажники были забиты сумками. Раньше в Белостоке сумки ногами в багажник запихивали, теперь свободно.

Некоторые едут даже для того, чтобы просто купить алкоголь в дьюти-фри. Некоторые хотят цеппелины поесть вкусные, перечисляет туроператор причины поездок.