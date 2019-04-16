Покупатели, которых не интересует жилье в городе, нередко осматривают Таранде - район, находящийся на окраине Вильнюса. Это один из первых районов частных домов, в течение долгого времени он отличался хорошей репутацией и высоким уровнем строительства, его даже сравнивали с престижными районами столицы. Сейчас новоселы найдут в Таранде немало плюсов, среди них и невысокие цены, однако эксперты напоминают о существующих проблемах социальной инфраструктуры.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Викторас Рачковскис, директор компании Centro kubas, сказал, что сейчас в Таранде, как и в других районах, осуществляют проекты невысотной застройки, доминируют частные дома и коттеджи.

Цены на жилье с частичной отделкой колеблются в пределах 870-1200 евро за кв. м, а полностью оборудованное жилье – 1200-1700 евро за кв. м.

По словам Рачковскиса, район привлекателен своей хорошо развитой транспортной инфраструктурой: большая часть улиц асфальтирована, объездная дорога гарантирует хорошее сообщение с Вильнюсом.

"Надо отметить, что Таранде был одним из первых новых районов индивидуальных домов. Когда компании увидели его успех, стали больше внимания уделять находящимся рядом Зуюнай, Авиженяй, Байорай и другим районам", – сказал эксперт.

Он отметил, что первичной концепции не существовало, поэтому в районе нет развитой инфраструктуры детских садов, магазинов, пешеходных дорожек.

По мере роста района, эти проблемы стали очевиднее. Несмотря на хорошее сообщение, выехать на главные дороги сложно из-за заторов. Жители центра и спальных районов, переехав в Таранде, сталкиваются с ограниченным выбором общественного транспорта и нехваткой общих зон.

По словам Рачковскиса, большая часть жителей района - это бывшие жители спальных районов, которые решили переехать в собственное жилье с участком земли. В районе есть немало проектов небольшой площади по приемлемым ценам, а это привлекательно для молодых семей.

"Сегодня в Таранде цены примерно такие, как в районах с более комплексным пакетом услуг (Бальсяй, Вяркяй, Пилайте). Поэтому, я считаю, есть два пути: или компании и мэрия начнут решать вопросы социальной инфраструктуры района, или цены в Таранде будут снижаться", – прогнозировал специалист.

Директор Real Data Арнольдас Антанавичюс сказал, что больше всего этому району не хватает социальной инфраструктуры и мест, где люди могли бы проводить досуг. В часы пик там не избежать заторов, кроме того, хуже развито сообщение с помощью общественного транспорта.

"Перспективу района я оцениваю положительно, поскольку в ближайших планах предусмотрено решение некоторых вопросов социальной инфраструктуры. Кроме того, на свободных участках планируют не только жилые, но и коммерческие объекты, значит, появятся новые рабочие места", – сказал Антанавичюс.

Представитель Ober-haus Аудрюс Шапока заметил, что репутация Таранде на рынке стала сдавать, когда в районе началось массовое строительство. В результате несколько ухудшилось и качество жилья, кроме того, уменьшилась его площадь.

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