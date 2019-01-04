Истец требовал возместить ущерб за затянувшееся расследование, якобы парализовавшее деятельность компании и репутационный вред её руководителя.
21 декабря Вильнюсский окружной суд отклонил иск компании и её акционеров - проживающих в Москве супругов Анатолия Юницкого и Надежды Косаревой, которые просили выплатить им по 3,5 млн евро, а компании Rail Skyway Systems - ещё 3 млн евро в качестве возмещения морального вреда. Супруги хотели вернуть 43 тыс. евро материального ущерба, а все заявители - по 5% годовых.
В соответствии с решением суда, Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT), получив информацию от Центробанка Литвы (LB) о том, что Rail Skyway Systems без разрешения распространяет акции зарегистрированной в Великобритании компании Euroasian Rail Skyway Systems Ltd., руководителем и акционером которой также являлся В.Юницкий, в июне 2014 года начала досудебное расследование, но в мае 2017 года прервала его за отсутствием достаточных доказательств.
А.Юницкий и Н.Косарева в суде утверждали, что предварительное расследование парализовало деятельность компании, ограничив их имущественные права на собственность и денежные средства, при этом расследование длилось дольше, чем ожидалось - вместо 6 месяце оно затянулось на 2 года и 7 месяцев; кроме того, они были охвачены депрессией, и расследование подорвало "доброе имя и деловую репутацию" Юницкого.
Однако, по мнению суда, предварительное следствие было начато обоснованно, но затянуто было из-за помех в опросе А. Юницкого, так как он покинул Литву в конце 2014 года, позже скрывался в Беларуси и Египте, а опрос был проведён только в сентябре 2016 года.
Центробанка Литвы в 2014 году правоохранительным органам указал, что на интернет-портале traders.lt активно приглашали инвестировать в проекты струнного транспорта нового поколения, приобретая акции Euroasian Rail Skyway Systems. Закон допускает публичное размещение ценных бумаг только после обнародования проспекта, которого у компании не было.
В 2014 году Rail Skyway Systems планировала инвестировать не менее 17,6 млн евро в лабораторию поездов, двигающихся по "струнным рельсам". Однако в связи с тем, что возникли сомнения в прозрачности инвестора, соглашение с городской администрацией было расторгнуто.
Решение Вильнюсского окружного суда может быть обжаловано в Апелляционныом суде Литвы в течение 30 дней.
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