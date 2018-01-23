Председатель правления координирующей проект компании RB Rail Байба Рубеса отметила, что по заказу RB Rail проведено исследование реконструкции отрезка, выводы будут представлены в первом квартале этого года.
"Цель этого исследования - независимо проанализировать пригодность и средства, чтобы усовершенствовать существующую сейчас железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров от польско-литовской границы до Каунаса", - заявила во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе Б. Рубеса.
По ее словам, колея должна отвечать не только требованиям скорости перевозки пассажиров - 240 км/ч, но и прочим параметрам безопасности.
"Когда это исследование завершится, исполнитель оценит восемь альтернатив. Конечно, состоится дискуссия с выгодоприобретатель (Литвой – BNS), и на самом деле важно, чтобы все три выгодоприобретатели (Балтийские страны – BNS) обсудили, как улучшить, когда и сколько это будет стоить", - сказала Б. Рубеса.
Она отметила, что решение о реконструкции колеи будет принято еще в этом году.
Дорожное полотно протяженностью 120 км. и стоимостью 364,5 млн. евро от Каунаса до польской границы было проложено в 2015 году, однако пассажирские поезда уже могут следовать на максимальной скорости 120 мк/ч, поэтому его следует реконструировать.
В результате реализации Rail Baltica протяженность 870 км от Таллина до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Пассажирские поезда на ней смогут следовать на скорости до 240 километров в час, а грузовые - до 120 километров в час. Протяженность участка проекта в Литве 392 км, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213. В Литве колея будет проходить через Каунас и Панявежис, а также захватит Вильнюс, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллин, откуда пассажиры и грузы смогут добираться до Финляндии.
По новой колее через Польшу можно будет добраться в Варшаву и основные города Западной Европы.
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