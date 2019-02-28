Предложения на конкурс в Литве представили в общей сложности четыре консорциума, а победитель отобран на основании самого выгодного в экономическом отношении предложения, сообщило предприятие RB Rail. Договор с испанским предприятием будет подписан в марте.
"Объявив победителей первых конкурсов на детальное техническое проектирование, мы достигли еще одной очень важной цели проекта Rail Baltica", – сказал временный глава RB Rail Игнас Дягутис.
По его словам, компания Idom Consulting, Engineering, Architecture развивала крупнейшую в Европе сеть скоростной железной дороги Испании, где максимальная проектная скорость поездов достигает 310 км в час, а также участвовала в проектах скоростной железной дороги в Польше и Швеции. В 40 офисах компании работает 3 тыс. человек.
Протяженность участка Каунас - Рамигала составит 78 км, на нем будет оборудовано 7 виадуков для автомобилей, 11 ж/д виадуков, три "зеленых" и четыре ж/д моста, включая и самый длинный ж/д мост в странах Балтии - протяженность моста через реку Нерис составит 1,7 км.
Сейчас еще идут конкурсы на проектирование двух из четырех участков железной дороги в Литве - от Каунаса до границы Литвы с Латвией.
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