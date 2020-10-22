Литовские железные дороги Lietuvos gelezinkeliai сообщили, что альтернативы выбирали специалисты компаний Sweco Lietuva и германской DB Engineering & Consulting.
Гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис отметил, что сначала рассматривались 17 альтернативных маршрутов. Ожидается, что пассажирские поездка смогут ездить по новой линии значительно быстрее – поездка займет около 35 минут. Сейчас это требует более часа.
Альтернативы учитывали и планирующееся соединение с новым планирующимся аэропортом рядом с Жасляй.
Всю линию Rail Baltica планируется проложить к 2026 году. Стоимость проекта доставляет около 5,8 млрд евро.
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