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При прокладке железной дороги европейской колеи Rail Baltica намечается построить четыре площадки для военной техники, чтобы участвующие в учениях в Литве подразделения НАТО не испытывали трудностей при прибытии с тяжелой техникой, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai, LTG).
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

Площадки, на которых будет удобно загружать на поезда и разгружать с них технику, к 2026 году будут оборудованы в районе Казлу-Руды, Каунасского интермодального терминала в Палемонасе, Йонавы и Паневежиса.

Намечается, что одновременно эти площадки смогут принять три состава с примерно 300 единицами техники. Площадки будут соединены с сетью автодорог.

Сейчас натовскую военную технику, которая транспортируется по железной дороги, разгружают на границе с Польшей - на терминале в Шештокай.

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