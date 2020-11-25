Площадки, на которых будет удобно загружать на поезда и разгружать с них технику, к 2026 году будут оборудованы в районе Казлу-Руды, Каунасского интермодального терминала в Палемонасе, Йонавы и Паневежиса.

Намечается, что одновременно эти площадки смогут принять три состава с примерно 300 единицами техники. Площадки будут соединены с сетью автодорог.

Сейчас натовскую военную технику, которая транспортируется по железной дороги, разгружают на границе с Польшей - на терминале в Шештокай.