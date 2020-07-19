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Проект железнодорожной магистрали Rail Baltic получил 184 миллиона евро от фонда Соединения Европы, которые будут инвестированы в проект к 2024 году, пишет dv.ee.
Вместе с 15% софинансирования общий объем дополнительных инвестиций в проект в трех странах Балтии составляет 216 миллионов евро. 128 миллионов евро будет потрачено на строительные работы и 88 миллионов евро на технические работы по проектированию и планированию.
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