aA
Проект железнодорожной магистрали Rail Baltic получил 184 миллиона евро от фонда Соединения Европы, которые будут инвестированы в проект к 2024 году, пишет dv.ee.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

Вместе с 15% софинансирования общий объем дополнительных инвестиций в проект в трех странах Балтии составляет 216 миллионов евро. 128 миллионов евро будет потрачено на строительные работы и 88 миллионов евро на технические работы по проектированию и планированию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

За 1,7 млн евро – концепция участка Rail Baltica от Каунаса до границы с Польшей (4)

Компании Sweco Lietuva и DB Engineering & Consulting за два года...

Вице-министр: помощь Литве в строительстве Rail Baltica – куда меньше, чем просили (14)

На строительство участка железной дороги европейской...

TOP новостей

Kavinės Jonavoje „Požiūris“ savininkai Evaldas ir Romas Kavinės Jonavoje „Požiūris“ savininkai Evaldas ir Romas

От работы на птицефабрике в эмиграции до собственного бизнеса в Литве: все смеялись, но у нас была идея и мы ее развивали (56)

Эвальдас (35) и Ромас (30) - бывшие соседи, друзья, а...

Литовцы до сих пор жалуются на длинные очереди: как можно быстрее попасть к врачу? (31)

Почти каждый день Delfi слышит жалобы читателей об...

Rūkyta žuvis Rūkyta žuvis Rūkyta žuvis

Копченая рыба в Швянтойи: самый дорогой деликатес стоит всего 42 евро (22)

Магазинчики копченой рыбы на морских курортах Литвы...

Число снова растет: за сутки в Литве подтверждено 17 случаев коронавируса (59)

В Литве за последние сутки установили 17 новых случаев...

Опрос: во время коронакризиса увеличилось число людей, недовольных функционированием демократии в стране (19)

Во время коронавирусного кризиса увеличилось число...

|Maža didelių žinių kaina