С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех пор увеличились цены на многие товары и услуги, но цены на горючее не росли. Напротив, за эти больше чем 3 года горючее стало дешевле, чем до введения евро.
© DELFI / Audrius Solominas

По данным Литовского департамента статистики, в июне 2014 г. фактическая средняя цена дизельного топлива была 1,29 евро/л (4,44 лита). В этом году - 1,19 евро/л.

Бензин A95 марки в июне 2014 г. стоил 1,34 евро/л (4,61 лита), а в 2018 г. - 1,26 евро/л.

Дороже был и сжиженный газ. В июне 2014 г. – 0,64 евро/л (2,20 лита), а в июне 2018 г. – 0,57 евро/лl.

По словам главы АЗС Jozita Йонаса Йокубаускаса, такая ситуация не удивляет, но долго такие цены не продержатся.

Статьи по теме:
Стоимость топлива в странах Балтии: в Вильнюсе - самая низкая цена  (18)
Аналитик: в Литве инфляцию поощряло дорожание нефти  (15)

"Такой уж этот рынок горючего. Он никогда не был и скорее всего не будет стабильным. Ни для кого не секрет, что в Литве торговцы ориентируются на цены Orlen Lietuva. А она - на мировые цены, цену регулирует и Россия.

Пока, как мы видим, цена на горючее немного ниже, чем до введения евро, но это лишь вопрос времени, когда цены снова начнут расти и достигнут уровня при лите, а потом станут выше", – прогнозирует предприниматель.

На вопрос о предложении государства ограничить использование дизельных авто, Йокубаускас ответил, что пока это решение никак не скажется на цене на дизельное топливо в Литве.

"Я не думаю, что это как-то скажется на ценах на дизельное топливо. Само предложение - однозначно плохая мысль. Не от хорошей жизни люди ездят на дизельных авто. У кого есть деньги, тот может позволить себе дорогой автомобиль и у него не будет никаких проблем, это коснется простых жителей, которые ездят на авто по 300-400 евро", – сказал предприниматель.

Сеть Jozita известна, как сеть с самыми низкими ценами на горючее. По словам Йокубаускаса, конкуренция в этом бизнесе огромна, поэтому приходится мириться с давлением конкурентов.

"Мы как бельмо на глазу у крупных компаний. Поверьте, всякое было. Пропадали бензовозы, постоянно проводят проверки на АЗС, но ничего не находят, и я не думаю, что найдут. Люди покупают, никаких скидок мы не делаем, цена удовлетворяет", – сказал предприниматель.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Цены на горючее в странах Балтии заметно увеличились (9)

Цены на бензин и дизельное топливо в странах Балтии с...

Бизнес

Сколько стоит строительство внешнего Клайпедского порта? (2)

Обновленное исследование возможностей строительства...

В следующем году в Клайпеде появится крематорий

Крематорий будет работать в деревне Кетвергяй, в...

Vasario 16-osios g. projektas Vasario 16-osios g. projektas Vasario 16-osios g. projektas Vasario 16-osios g. projektas

Новый проект в центре Вильнюса принесет перемены (8)

Во время публичной дискуссии с участием экспертов,...

Литва - на третьем месте по популярности у белорусских гастарбайтеров (11)

По данным Департамента по труду и миграции МВД...

Казну Литвы пополняют и белорусы (2)

Крупнейшими налогоплательщиками Литвы в первом...

TOP новостей

Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (35)

Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...

Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (202)

Члены парламентской фракции Союза...

Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (10)

Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...

Радует цена на горючее? Это ненадолго (16)

С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...

Картина у парламента удручает, но ситуация в скором времени не изменится (17)

Редакция портала DELFI получила письмо читателя: мужчина...