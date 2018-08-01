По данным Литовского департамента статистики, в июне 2014 г. фактическая средняя цена дизельного топлива была 1,29 евро/л (4,44 лита). В этом году - 1,19 евро/л.

Бензин A95 марки в июне 2014 г. стоил 1,34 евро/л (4,61 лита), а в 2018 г. - 1,26 евро/л.

Дороже был и сжиженный газ. В июне 2014 г. – 0,64 евро/л (2,20 лита), а в июне 2018 г. – 0,57 евро/лl.

По словам главы АЗС Jozita Йонаса Йокубаускаса, такая ситуация не удивляет, но долго такие цены не продержатся.

"Такой уж этот рынок горючего. Он никогда не был и скорее всего не будет стабильным. Ни для кого не секрет, что в Литве торговцы ориентируются на цены Orlen Lietuva. А она - на мировые цены, цену регулирует и Россия.

Пока, как мы видим, цена на горючее немного ниже, чем до введения евро, но это лишь вопрос времени, когда цены снова начнут расти и достигнут уровня при лите, а потом станут выше", – прогнозирует предприниматель.

На вопрос о предложении государства ограничить использование дизельных авто, Йокубаускас ответил, что пока это решение никак не скажется на цене на дизельное топливо в Литве.

"Я не думаю, что это как-то скажется на ценах на дизельное топливо. Само предложение - однозначно плохая мысль. Не от хорошей жизни люди ездят на дизельных авто. У кого есть деньги, тот может позволить себе дорогой автомобиль и у него не будет никаких проблем, это коснется простых жителей, которые ездят на авто по 300-400 евро", – сказал предприниматель.

Сеть Jozita известна, как сеть с самыми низкими ценами на горючее. По словам Йокубаускаса, конкуренция в этом бизнесе огромна, поэтому приходится мириться с давлением конкурентов.

"Мы как бельмо на глазу у крупных компаний. Поверьте, всякое было. Пропадали бензовозы, постоянно проводят проверки на АЗС, но ничего не находят, и я не думаю, что найдут. Люди покупают, никаких скидок мы не делаем, цена удовлетворяет", – сказал предприниматель.