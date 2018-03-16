Radisson откроет в Литве 6-ю гостиницу

В бизнес парке около IKEA и Вильнюсского аэропорта планируют гостиницу на 120 комнат Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centr. Ее планируют построить до 2020 года.

Концепцию создает юрист и инвестор Марюс Якулис, VPH и компания инвестиционной группы Orion Securities. В ближайшее время выберут

архитекторов и проектировщиков, тогда выяснится сумма инвестиций.