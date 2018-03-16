Radisson откроет в Литве 6-ю гостиницу

В столичном VNO verslo ir prekybos parkаs гостиницу будет строить компания Radisson Hotel Group – это будет 6-я гостиница группы в Литве и четвертая в Вильнюсе. пишет Verslo žinios.
Naujo viešbučio "Radisson Blu Hotel Lietuva" pristatymas
© Organizatorių nuotr.

В бизнес парке около IKEA и Вильнюсского аэропорта планируют гостиницу на 120 комнат Park Inn by Radisson Vilnius Airport Hotel & Business Centr. Ее планируют построить до 2020 года.

Концепцию создает юрист и инвестор Марюс Якулис, VPH и компания инвестиционной группы Orion Securities. В ближайшее время выберут
архитекторов и проектировщиков, тогда выяснится сумма инвестиций.

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