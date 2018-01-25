Еще недавно работодатели как ни в чем не бывало искали уборщиц, владеющих иностранными языками и кассиров с несколькими высшими образованиями, однако сейчас они вынуждены менять требования к специалистам. Многие согласны сами обучать будущих работников, привозить их на работу и даже предоставлять жилье.

"На смену требованиям к опыту и конкретному образованию приходят пожелания, чтобы работник хотя бы хотел учиться, брать на себя инициативу и обладал амбициями, - сказала представитель портала cvmarket.lt Раймонда Татарелите. - Однако все еще есть работодатели, которые находятся в отрыве от реальности".

Специалисты cvmarket.lt опросили 1730 человек, работающих в литовских компаниях, чтобы выяснить, насколько требования работодателей в объявлениях отличаются от реальных.

Выяснилось, что все перечисленные навыки потребовались больше чем половине работников (52%). Чуть меньше половины из них сказали, что новая работа потребовала даже больше знаний и навыков, чем требовал работодатель.

Кстати, работники 30 лет и младше сказали, что требования работодателя и реальность соответствовали.

Еще почти 19%, устроившись на работу, заметили, что некоторых навыков им не потребовалось, зато пришлось учиться тому, о чем в объявлении не говорилось. Мужчины об этом упоминали чаще, чем женщины.

Еще 29% участников опроса сказали, что некоторых требовавшихся навыков им так и не потребовалось. Не исключено, что чрезмерные требования в объявлении отпугнули ряд потенциальных кандидатов, которые могли бы успешно занять позицию.

7% сказали, что им не потребовался опыт, поскольку все равно всему надо было учиться заново.

Еще 6% заметили, что для занимаемой позиции хватило бы и более низкого образования. А 5% сказали, что им так и не потребовалось знание иностранного языка, которое было в числе обязательных требований. Интересно, что об этом чаще говорили люди старше 30 лет.

Меньше 2% участников опроса заявили, что так и использовали навык работы на компьютере или опыт руководства. 1,3% заметил, что им не потребовались водительские права, хотя такое требование было.

Еще 3% респондентов упомянули другие требования, указанные в объявлении, им на работе так и не потребовались. А остальные 5,7% сказали, что характер работы вообще не соответствовал его описанию в объявлении.