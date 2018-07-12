Список профессий, представителям которых нужна высокая квалификация и которых не хватает в Литве, применяется при выдаче временного вида на жительство, когда работодатель обязуется принять его на работу не меньше, чем на 1 год и платить ему зарплату не меньше 1,5 средней

По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве сейчас составляет 895 евро "на бумаге". Значит, 1,5 средних - 1343 евро "на бумаге" или больше 1000 евро "на руки".

Сейчас в списке 27 профессий. Его хотят расширить до 49, включив такие, как инженер по техническому надзору, обработке дерева, производству, экологии, пошиву, пищевой промышленности и т.д.

Представитель Министерства экономики Линас Кадис сказал, что список пересмотрели и дополнили с учетом данных, предоставленных ассоциированными бизнес структурами и специалистами, наблюдающими за человеческими ресурсами. Прежний список был составлен 1,5 года назад, поэтому его и решили дополнить. В будущем его планируют пополнять каждые 6 месяцев.

"Сейчас в список входят самые актуальные для работодателей профессии из тех секторов, представителей которых в Литве готовят меньше, чем требуется рынку", – сказал Кадис.

Он заверил, что в списке перечислены только специалисты высокой квалификации, их в Литву приезжает немного (200–300 в год). Благодаря этому списку, им легче приехать работать в Литву.

Правда, Кадис не объяснил, как будут контролировать, платят ли этим специалистам зарплаты больше 1,5 средней, как требует закон. "Содра" на данный момент не располагает информацией с данными о зарплатах представителей конкретных профессий. Однако представители некоторых профессий на данный момент не получают 1000 евро "на руки".

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене согласна с тем, что если в Литве не хватает каких-то специалистов, следует создать условия для приезда специалистов из-за границы.

"Но это должно быть лишь временное решение проблемы. Расширение списка показывает, что что-то не так с литовской системой образования. Правительству стоит больше внимания уделять третичному образованию и побуждать школьников активнее выбирать те профессии, специалистов которых не хватает, а взрослым должны быть доступны возможности переквалификации. Мы не должны допускать бесконечное расширение списка и параллельным оттоком нашего потенциала в другие страны", – сказала Ругинене.

Она сказала, что если приезжим действительно будут платить больше 1,5 средних зарплат, а на рынке зарплаты ниже, то это хорошо, тогда работодатели будут больше платить и местным работникам.

"Но если это меньше рыночных зарплат, а скорее всего так и есть, поскольку если специалистов не хватает, их зарплаты автоматически растут, то появляется угроза демпинга зарплат. А это нехорошо, тогда приезжие будут соглашаться на меньшую зарплату, чем местные, местные работники лишатся возможности вести переговоры о повышении зарплат", – считает Ругинене.

Представитель Литовской конфедерации промышленников Аста Ринкявичюте положительно оценила расширение списка.

"Литовский потенциал рынка труда близок пику. На этом сказывается рекордная активность жителей на рынке труда, высокий уровень долгосрочной безработицы и демографические проблемы. Бизнесу сложно заполнять новые рабочие места", - заметила Ринкявичюте.

"Стоит обратить внимание на то, что не хватает как представителей высокой квалификации, так и неквалифицированных работников, а обновление списка затягивается", – сожалела она.

Департамент миграции указал, что временный вид на жительство в Литве выдают иностранцам, которые намерены работать в Литве по договору и отвечают следующим требованиям: работодатель обязуется трудоустроить их минимум на 6 месяцев, у него есть квалификация и опыт работы, его работа отвечает требованиям рынка. Заявку департамент рассматривает 4 месяца в обычном и 2 месяца - в срочном порядке.

В этом году было принято 6298 решений на выдачи временного вида на жительство иностранцам по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает. Из них 5086 решений касалось водителей большегрузных машин.

Временный вид на жительство (синяя карта) выдается высококвалифицированным работникам, которые отвечают следующим требованиям: работодатель обязуется трудоустроить их минимум на 1 год и платить зарплату не меньше 1,5 средних; предоставляют свидетельство о квалификации.

Специальное решение не нужно в тех случаях, когда речь идет о высококвалифицированном специалисте, которых в Литве не хватает или если работодатель готов платить ему зарплату в размере 3 средних.

Вопрос выдачи вида на жительство иностранцам тех профессий, которые есть в специальном списке, решается в течение 1 месяца, а в срочном порядке - 15 дней.

В этом году было выдано 19 видов на жительство (синих карт) иностранцам из вышеупомянутого списка. Всего было принято 155 решений выдать синюю карту.

Сотрудники Департамента миграции уполномочены проверять данные о зарплатах иностранцев в информационной системе "Содры".