Работодатели готовы не сокращать зарплаты, если подоходный налог будет снижен

Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ) в понедельник планирует подписать с администрацией президента соответствующий меморандум, подтвердил BNS президент ЛКБ Данас Арлаускас.

"В понедельник мы подписываем меморандум о снижении ПН на 5% и повышении ННУД на 50 евро. Подпишем меморандум с бизнес-организациями, что мы обязуемся не снижать зарплаты на столько, на сколько будет снижение из-за этих налогов", - сказал BNS Д. Арлаускас.

По его словам, это предложение также поддерживают и профсоюзы, меморандум подпишет и президент.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене говорит, что профсоюзы еще не решили, подписать ли меморандум. По ее словам, это выяснится после того, как в пятницу этот вопрос будет поставлен на голосование в правлении конфедерации.

Президент предлагает сейму временно, до конца года снизить ПН с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.

Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".