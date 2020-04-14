Работники жалуются, что руководство заставляет их уходить с работы по собственному желанию

"Мы - водители из компании Vilneda. Мы возим туристов по Литве и за границей, работаем с крупными литовскими туроператорами", – сказал Delfi один из водителей, не пожелавший предавать огласке свое имя.

Он рассказал, что сейчас компания переживает не лучшее время, из-за карантина и закрытия границ работы нет, поэтому руководство попросило водителей уйти с работы по собственному желанию. Тем, кто подписывает такие документы, выплачивают в среднем около 500 евро командировочных, которые были заработаны, но не платят ни зарплату, ни отпускные, ни выходное пособие.

Он сказал, что работодатель предлагал им подыскать другую работу – курьера или водителя грузовиков, но большинство на такую работу не согласно. Водитель также сказал, что большинство возмущается, но документы об уходе по собственному желанию все же подписывает.

"Они боятся, что их потом не примут обратно", – сказал он, заметив, что директор сказал, что они могут зарегистрироваться в Службе занятости, а потом, когда ситуация улучшится, их примут назад. Водитель сказал, что из 100 работников, сейчас осталось 39. Это данные подтверждает и информация на сайте "Содры".

Эту информацию подтвердил и другой водитель, который также пожелал остаться анонимным.

"Они заставляют уйти по собственному желанию. Я не подписал документы. Мне звонил один начальник, потом другой, но я отказался. Они не заплатили мне за февраль, уже не говоря о базовой зарплате за март. Мне сказали, что если я хочу получить деньги, должен подписать заявление об увольнении по собственному желанию", – сказал он, заметив, что еще никто из уволившихся денег не получил.

Delfi связался с представителем Vilneda Таутвидасом Жилинскасом. Он подтвердил, что в марте в компании было 106 водителей, но больше половины из них сегодня ушли и работают в других местах - они либо сами нашли работу, либо им в этом помог работодатель. Сейчас согласуют условия с другими водителями.

"В нашей компании работали высококлассные, культурные профессионалы, которых ценят и другие работодатели, поэтому нас не удивляет, что они получают работу на хороших условиях. В этом помогаем им и мы. Несмотря на то, что всем водителям мы предлагали работу курьеров за ту же зарплату, что у них была, на такую работу согласились лишь несколько из них.

В Литве водители не получают то, что получали, когда работали с туристами – суточных и чаевых, комфортные условия работы и отдыха, лишены поездок по Европе. Возможно, поэтому они и уходят с работы", – он сказал, что компания никого не заставляет уходить с работы.

Жилинскас заметил, что цель компании - выжить. Он сказал, что заказчики (турфирмы) вяло оплачивают предоставленные услуги, а сейчас вообще все автобусы стоят.

Он сказал, что компания предлагает водителям работу курьеров, но на нее соглашаются немногие. Кроме того, по словам Жилинскаса, компания сотрудничает с транспортными компаниями и через них ищет работу для водителей, у которых есть права профессионалов.

"Те, кто не ушел, мы думаем, ждут, когда смогут сесть за руль – и мы этого ждем. Однако, когда это будет, не знаем. Важно, чтобы закончился карантин, чтобы в Европе открыли границы, чтобы люди снова стали ездить на автобусах. Когда люди начнут путешествовать, никто не может прогнозировать. Может, придется ждать лета 2021 года", – сказал Жилинскас.

На вопрос об оплате труда водителей, он сказал, что со всеми постепенно рассчитываются, опозданий почти нет. Поскольку компания еще только решает вопрос объявления о простое, водителям пока платят зарплату полностью.

Редакция обратилась за информацией в Службу занятости и Государственную инспекцию по труду (ГИТ). Специалисты ГИТ подтвердили, что поступили жалобы в связи с тем, что Vilneda не платит зарплаты и суточные, сейчас ведется расследование.