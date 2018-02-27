В редакцию DELFI обратилась читательница Аудроне, которая работает в одном из крупных магазинов Maximа Вильнюса. Она просила не указывать ее имя, фамилию и магазин,в котором работает.

Компания Maxima LT указывает, что предоставляет своим работникам общежитие и бесплатное питание, но слова читателя могут шокировать.

"Maxima кормит своих работников отходами, нам дают просроченную еду. В рабочие дни еда еще нормальная, страшно бывает в выходные, когда не работают повара, нам готовят уборщицы из еды, срок годности которой истек 2-3 дня назад.

Качество еды зависит от повара, бывает, что просроченные продукты замораживают, тогда из них еще сносная. Но в выходные нас кормят настоящими отходами. Было такое, что жареную вчера или позавчера курятину и соски, срок годности которых истек, бросают в кастрюлю и варят суп. После такой еды были случаи отравления, я была в числе отравившихся. Поверьте, мы радуемся, если нам дают пельмени. Тогда вероятность отравления ниже", – писала Аудроне.

По ее словам, из-за неподходящих продуктов страдают не только работники, могут пострадать и покупатели Maximа.

"Я то знаю, какие продукты нельзя покупать, но люди этого не знают. У нас такая политика: пока не воняет и хорошо выглядит, можно увеличить срок годности. Например, срок годности кибинай 3 суток, но если их не раскупают, их продают потом еще 2–3 дня.

Могу привести один пример. По магазинам Maxima развозят уже готовую еду: фаршированных карпов, ребрышки и др. Их срок годности 3 суток, а их привозят в выходные, подумайте, сколько их держат, пока их распродадут или подадут нам на обед", – рассказала женщина.

Похожие рассказы можно найти и в социальных сетях.

Директор персонала Maximа Маргарита Плешакене прокомментировала это так: "Мы сожалеем, что работнику и его коллеге пришлось столкнуться с подобным, мы приносим извинения. Это шокирует – мы начали внутреннее расследование.

Благополучие наших работников и хорошие условия труда – вот наш приоритет. Мы всегда гордились тем, что наши работники получали горячий обед из двух блюд".

Директор заверила, что начато расследование и виновные понесут наказание.

"Мы хотим обеспечить, чтобы еду нашим работникам давали вкусную и свежую. Подчеркиваем, что ее готовят только из свежих продуктов. Человек, который готовит еду, берет ее прямо из торгового зала. Как и другие работники, повара проходят специальный курс обучения", – сказала Плешакайте.

Она рассказала, что срок годности каждого продукта фиксируется в специальном журнале. За его качественное заполнение отвечает директор магазина.

"Также жаль, что работник распускает слухи о некачественных продуктах в наших магазинах и о практике изменения срока годности. Мы опровергаем эту информацию.

Наша компания – ответственный создатель рабочих мест. Поэтому мы просим работника сообщить о возможных нарушениях по анонимному номеру доверия 8-5 204 5090", – указала представитель Maxima.

Представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Лорета Мачите информировала, что если работодатель предоставляет работникам услугу общепита, то эту услугу должны предоставлять с соблюдением всех требований, т.е. еда должна быть безопасной и качественной, приготовленной из свежих продуктов.

Свои жалобы работники могут представить по бесплатному телефону 8 800 404 03 или по интернету, заполнив специальную анкету.