ЗАО Regėjimas управляет 5 оптиками Eagle Vision. Три из них находятся в Каунасе, по одной - в Шяуляй и Вильнюсе. С порталом DELFI связалась работница компании и рассказала, что компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами: не может платить за аренду помещений, мобильную связь, не может выплатить зарплаты. По данным Центра регистра, в конце июля было начато дело о банкротстве компании, но сейчас процесс остановлен.
"Директор заставляет работников продолжать работать, но люди отказываются, все салоны закрыты. ТЦ Akropolis, Savas, Molas и Europa уже несколько месяцев не платили за аренду. Шяуляйский Akropolis выселил арендаторов с помощью пристава, другие филиалы закрыты. Не оплачены услуги Bitė, аренда офиса.
Уже прошло два месяца, как 32 человека не получали ни зарплат, ни авансов, ни отпускных. Практически все уже обратились в Инспекцию по труду, включая меня. Мы описали, как обстоят дела с нашими рабочими местами, что не можем ходить на работу. Очень тяжело, люди там большие зарплаты не получали, жили от зарплаты до зарплаты, а сейчас без денег живут уже два месяца. Хорошо еще было лето, но вот-вот наступит отопительный сезон. Хорошо еще кое-кто где-то на полставки устроился, но большинство компаний так не хотят трудоустраивать. Очень тяжело, у людей есть дети, у некоторых не работают и супруги", – рассказала DELFI Рута Бацявичюте.
Владелец ТЦ Savas компания Hanner подтвердила DELFI, что эта компания ей должна за аренду.
"Мы обратились к арендатору с просьбой прояснить ситуацию и инициируем расторжение договора об аренде помещения из-за накопившегося долга", – подтвердил пресс-секретарь Hanner Тадас Василяускас.
По словам Бацявичюте, 23 июля директор ЗАО Regėjimas Гедиминас Гижас заявил, что останавливает работу компании, нужно закрыть салон и больше не принимать клиентов. Суд принял дело о банкротства 31 июля, решение должно было вступить в силу 10 августа. Но перед этим, по словам собеседницы, директор захотел увезти из салонов оборудование и товары. Также было замечено, что списывают долгосрочное имущество – на хозяйственные расходы со счета владелец перевел на личный счет почти 12 000 евро. Бацявичюте сказала, что работники испугались - ведь придет администратор банкротства и ничего не найдет, а всю вину свалят на работников.
По этой причине работники офиса и салонов закрыли их и хозяина туда не впустили. Владелец писал заявление в полицию, а потом отозвал заявление о банкротстве. Заседание в суде по этому вопросу состоится 24 сентября.
"В понедельник нам сообщили, что из салона Eagle Vision в ТЦ Molas выносят товары и оборудование. В этом участвует Гедиминас Гижас и неустановленное лицо. Насколько я понимаю, он и без ключа как-то туда попал. Нам удалось снять на видео, как Гижас выходит уже из пустого помещения. Где все эти вещи? Насколько мне известно, в кассовом аппарате было 800 евро.
Возникает вопрос, может он до 24 сентября постарается вывезти все из остальных салонов, а в суде заявит, что передумал и решил объявить о банкротстве? А к тому времени в салонах не останется никакого имущества", – сказала Бацявичюте.
Она подозревает, что директор ищет козла отпущения. Поскольку она с 2017 г. по июль 2018 г. временно занимала директора, она опасается, что вину он попытается свалить на нее.
"Он подсовывает бумаги, в которых сказано, что я что-то украла, растратила, нарушила порядок, требует извиниться, делает это назойливо. Он угрожал мне увольнением, ноя я ответила, что с этим не согласна, поскольку я порядок не нарушала. Моей коллеге нужна справка в школу, чтобы оформить обеды для ребенка, он и справку ей не дает. Несколько человек написали заявления об уходе по собственному желанию. Но он их не подписывает и денег не платит, но дает подписать объяснительные, по какой причине они не ходят на работу. Он хочет меня обвинить в том, что я развалила его бизнес. Если люди такие документы не подписывают, он их не увольняет", – рассказала Бацявичюте.
DELFI связался с еще 4 работниками компании. Все они подтвердили, что не получили зарплаты за июль и август, а компания в долгах. Работники подозревают, что все имущество компании увезут и не останется с чего платить им зарплаты.
DELFI удалось связаться с самим Гедиминасом Гижасом, но он не захотел ничего комментировать.
Государственная инспекция по труду подтвердила, что получила жалобы 10 работников ЗАО Regėjimas.
"Сейчас проводят проверку, проверяют деятельность компании. В любом случае работникам предложат обратиться в Комиссию по тяжбам с работодателем в связи с нарушением их интересов. Пока идет расследование, мы ничего комментировать не можем", – сказала представитель инспекции Мария Черешкявичюте.
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