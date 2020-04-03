Работники Čili picа не получили зарплаты за март и февраль: хозяин надеется на кредит

"За февраль мы получили лишь часть денег, еще по 300 евро каждому удержали. Сегодня директор отделения сообщила, что денег за февраль и март не будет", - сказала одна из работниц сети.

Она сказала, что до 16 марта, когда был объявлен карантин, они работали в обычном режиме, потом стали готовить блюда на вынос. Потом их просили написать заявления на отпуск, а с 1 апреля обещали объявить о простое.

"Сейчас нам сказали, что денег за февраль и март не будет и призывают писать заявление об уходе по собственному желанию и регистрироваться в Службе занятости. Сказали, что там мы сможем получать пособие по безработице. Сказали, что после карантина все откроется, и нас снова примут", – рассказала женщина.

"Все работники против, не соглашаются с таким предложением", – заметила она. "Мы просим только то, что заработали. В феврале работали с одним выходным в неделю, работали по 12-13 ч., работали и во время карантина, не оставили компанию, а она сам бросила", – возмущалась работница.

Работники планируют обратиться в Государственную инспекцию по труду.

Delfi связался с директором Čili Holdings Каросасом, который признал, что у компании серьезные финансовые проблемы.

Он сказал, что деятельность компании парализована,оборот и прибыль – нулевые.

"США объявили карантин позже чем Литва, но бизнес там уже получает помощь. Австралия вернула работодателям налоги за работников, которые были уплачены с начала года. Франция запустила первые меры в течение 10 дней. Литва же только кормит бизнес обещаниями. Власти должны понять, чем меньше сектор пострадает во время карантина тем легче будет возвращение к нормальной деятельности, тем меньше бремя - меньше банкротств", – сказал он.

Каросас подтвердил, что как только компания получит обещанные властью кредиты, компания сразу же рассчитается с работниками и псотавщиками.