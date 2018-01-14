По словам директора компании Йохана Бинка, в Клайпеде у них работают около 600 человек. По публично доступным данным, средняя зарплата в их компании – 1700 евро "на бумаге" (около 1292 "на руки"), rekvizitai.lt указывает, что в компании 519 работников.

По словам Бинка, эти цифры не отражают реальные инвестиции в обучение работников, а чтобы люди не уезжали за границу, приходится инвестировать намного больше.

"Мы чувствуем проблему эмиграции, когда ищем специалистов. Мы неконкурентоспособны (если сравнивать - DELFI) с Норвегией или Англией. Однако компания заинтересована в том, чтобы сохранить работников, поэтому должна обеспечить не только стабильные доходы. Мы инвестируем в обучение людей. Много внимания уделяем безопасности труда; неважно, о том идет речь - о простом работнике или руководителе, важно, чтобы они берегли друг друга. Если у человека есть амбиции, он хочет совершенствоваться, делать карьеру, мы ему предоставляем такую возможность в компании. Иначе человек будет искать такую возможность в другом месте. Кстати, намного сложнее найти хорошего специалиста, чем инвестировать в него", – сказал Бинк.

Один из таких работников нашей компании сейчас возглавляет Индонезийский отдел компании. Это не первый его международный опыт – перед этим он работал руководителем в Канаде.

Бинк сказал,что привлечь специалистов удается, когда они видят, с какими технологиями будут работать. Обычно люди знают о компании только то, что она производит.

"Когда мы инвестировали в фабрику в Литве в мире не было такого жесткого контроля, как сейчас. Однако большая часть продукции предназначена для внешнего рынка. В Литве остается не больше 5%. 95% идет на экспорт. Расширение компании не означает, что мы хотим включить в ряды курильщиков больше людей. Часть Philip Morris на мировом рынке составляет 35%, 65% - другие компании. Мы просто хотим работать в имеющемся пространстве. Кроме того, наша цель – бездымное будущее, поэтому мы инвестируем в разные исследования (около 3 млрд. долларов) и хотим, чтобы в продукции было как можно меньше ядовитых веществ", – сказал Бинк.

По словам собеседника, компания сталкивается с разными проблемами из-за укоренившейся бюрократии, к примеру, чтобы перенести фабрику за город и подарить городу здание в центре, компании пришлось получить 18 разрешений и подписей.

"Если у предпринимателей есть идея инвестировать средства в течение полугода, то в Литве все процедуры могут отнять 2 года. Главы государства должны менять устаревший взгляд и бюрократию, если хотят привлечь больше инвесторов из-за рубежа. Кроме того, нужен более широкий взгляд – надеяться не на сиюминутную прибыль, а подождать несколько лет. В Литве не хватает и международных школ, например, в Клайпеде их нет, поэтому у нас есть работник, чья семья вынуждена жить в Вильнюсе, чтобы дети могли ходить в школу. О школах с главами города и отделом образования мы говорим уже три года. Все продвигается очень медленно", – сказал Бинк.

Он не скрывает, что у них немало амбиций, они понимают, что если работники не будут чувствовать себя защищенными, то это скажется на компании.

Компания купила фабрику в 1993 г. и тогда приняла на работу 100 человек. Сейчас на ней работает больше 500 человек, а из центра города она переехала в более просторное помещение – это было сделано, по словам Бинка, ради большей безопасности работников и для их удобства.

Правда, к работникам фабрики предъявляют высокие требования. Например, если человек придет на работу пьяным, его увольняют.

В производственное помещение можно заходить только в специальной обуви. Одежду тоже строго контролируют – не должно быть никаких деталей, которые могут стать причиной несчастья.

Обязательно также использование противошумных вкладышей.

Длинные волосы должны быть собраны. А на курсах по безопасности людей учат заботиться не только о собственной безопасности, но и о безопасности коллег и руководителей. Правила для всех одинаковые.

Бинк не жалеет похвалы в адрес литовцев, говорит, что они заботятся друг о друге. Хотя о стране ходят разные слухи, он сказал, что литовцы некорыстолюбивы.