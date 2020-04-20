15 апреля состоялось дистанционное заседание, на котором обсудили первичный проект постановления, подготовленный работодателями. Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что в нем есть вещи, против которых правительство выступать не будет, но в любом случае, это будут лишь рекомендации.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене прибавила, что намерена дополнить документ и своими предложениями.

В первичном проекте указано, что экономическое положение в Литве ухудшается, а средства госпомощи опаздывают. Поэтому предлагают применить дополнительные меры. Например, Работодатели, которые терпят убытки, хотели бы, чтобы государство полностью переняло их обязательства, связанные с оплатой труда.

"На протяжении всего карантина и в течение 3 месяцев после его окончания государство должно перенять выплаты для людей, которые не могут работать во время карантина, чтобы работодатели были освобождены от уплаты зарплат", – сказано в документе.

Предлагается сделать так, чтобы выплаты не были меньше минимума и составляли 75% средней чистой прибыли работника за последний квартал 2019 года, но не больше 1,5 средней зарплаты по стране (от 607 до 1358,6 евро "на бумаге").

Сейчас работодателям платят субсидии в размере 607 евро (при выплатах в 90%) и 910,5 euro (при выплатах в 70%).

"Этой помощью могут воспользоваться все работодатели, оборот которых упал на меньше чем на 30%. Например, Дания сейчас компенсирует 75% зарплаты (установлен и максимум) работников, которые не могут работать. В таком случае работодатели могут концентрироваться на сохранении деятельности", – сказано в документе.

Указано, что выплаты должны работникам выплачивать по принципу "детских" денет, чтобы помощь поступала в срочном порядке (в течение нескольких дней).

Ругинене сказала, что одобряет такую модель.

"Сейчас работодатель заполняет заявку и получает деньги на свой счет – оплата идет через работодателя, а может быть и так, что деньги уйдут на что-то другое, не работникам. Другой момент – бывают компании-должники, их счета арестованы, как только на счета попадают деньги, их автоматически списывают. В таком случае работодатель тоже не может заплатить работникам", – сказал он.

В проекте есть и другие решения, предложенные работодателями. Например, хотят, чтобы государство предоставило 100% гарантии на все кредиты компаний, на которые подействовал карантин, и компенсировало проценты.

"В кризис многие компании вынуждены брать кредиты, но без гарантий государства взять кредит, особенно в первый раз, очень сложно. Или же дают кредит, но под очень высокий процент", – сказано в документе.

Еще отмечают, что государство должно предоставить самозанятым и небольшим предприятиям компенсации в связи с остановкой бизнеса. "Например, Германия выделила 50 млрд. евро на обеспечение ликвидности малых предприятий, предоставив возможность получить компенсацию в размере 9000-15 000 евро", – пишут работодатели.

По их мнению, государство с учетом утраты оборота компаний, обязано гарантировать прочность отношений арендаторов и арендодателей в кризис.

"Например, Испания и Италия дают финансовые гарантии в случае аренды, Дания компенсирует деньги на аренду", – сказано в документе.

Предлагается также государству значительно поднять госрасходы на закупки товаров и услуг и обеспечить поддержания спроса на рынке.

"В кризисные месяцы дополнительные расходы государства должны составлять не меньше 700 млн. евро в месяц", – указывают работодатели.

В проекте также идет речь о срочном запуске государственных и муниципальных проектов, выплатах авансов за выполняемые проекты и упрощение процесса публичных закупок.

"Секторам, которые понесли самые большие убытки, должны предоставить льготы НДС и не вводить никакие дополнительные налоги или ограничения. Это позволит обеспечить привлекательные цены, когда бизнес снова начнет работать", – сказано в документе.

Наконец, по предложению представителя Центробанка Литвы Раймондаса Куодиса, призывают подготовить национальный механизм учета долгов. В документе упоминается и подробная система контроля за экономической ситуацией в стране, которая позволит адекватно оценивать ситуацию.

Ругинене сказала, что предложит публично объявить названия всех получивших помощь предприятий.

"Мы предлагаем включить подготовку стандартов безопасности. Не только для врачей, но и для других групп, например, работающих на производстве. Что касается подсчета пособий по безработице – чтобы их считали, включая доходы до 1 марта. Кроме того, хотим, чтобы государство обещало не снижать зарплаты госсектора", – сказала она Delfi.

Радишаускене сказала, что правительство готово выслушать работодателей и профсоюзы.

"Это начало диалога", – сказала она.