Рабочая группа рекомендует готовиться к IPO холдинга Ignitis grupe

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, который возглавлял группу, до 2030 года Ignitis grupe потребуется около 5 млрд евро инвестиций, поэтому самым логичным было бы привлечь средства посредством первичного публичного предложения акций.

"Оценка рабочей группы совершенно конкретна. До 2030 года потребуется около 5-6 млрд евро инвестиций, наиболее эффективным способом достижения этих целей будет привлечение акционерного капитала, посредством публичного предложения акций", – заявил на пресс-конференции В. Шапока.

"В ближайшее время Минфин инициирует и внесет в правительство все необходимые документы, чтобы мы могли стартовать", – добавил он.

Рабочая группа рекомендует распространить от 25% до 33,33% акций Ignitis grupe. Минфин говорит, что главная биржа, на которой намечается распространять акции Ignitis grupe – литовский рынок капитала.

"Мы приняли решение, что это однозначно должна быть литовская биржа, с возможностью того, если консультанты международного уровня будут видеть влияние, делать двойной листинг, такая возможность не исключается. В любом случае главный рынок будет в Литве", – сказал В. Шапока.

По словам главы Ignitis grupe Дарюса Майкштенаса, компания должна подготовить IPO до сентября этого года.

Он подчеркнул, что листинг акций предприятия на бирже не означает приватизацию, а сам процесс не носит политический характер.

После рекомендации рабочей группы Минфин инициирует действия, которые уполномочат компанию готовиться к первичному публичному предложению акций. Решение должно быть рассмотрено правительством.

IPO группы может быть объявлено после того, как будут делистингованы акции дочерних предприятий холдинга Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis gamyba.

Ранее Ignitis grupe сообщала, что это IPO может стать крупнейшим в истории Балтийских стран.

100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.