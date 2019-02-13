К тому же широко распространено мнение, что теперь, после достигнутого в Брюсселе компромисса о регулировании трубопровода, его сооружение уж точно не остановить и он, как и намечено, заработает в полную силу к концу 2019 года.

1 6 Заблуждение: новый газопровод заработает к концу 2019 года