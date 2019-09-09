Кафе Liūtas ir avelė находится в центре города. Работает оно только в рабочие дни, с 11 до 15 ч.

"Дольше работать мы не можем, потому что работать некому. Сначала мы работали с мужем и одним помощником полный день. Через полгода увидели, что так много работать нельзя. Первый вопрос у людей, которые приходят устраиваться – сколько будете платить? Приходящие не хотят работать, они хотят только денег", – сказала 33-летняя Шульските.

Она три года работала и училась в Австралии, оттуда привезла и идею бизнеса. Вместе с мужем они приехали в Утену и открыли нетрадиционное кафе.

"Хотелось расширить кругозор людей. В Вильнюсе все есть – разная еда, развлечения. Местные говорят, что им хочется чего-то нового. Люди бегут отсюда, поскольку здесь нечего делать", – сказала Шульските.

Кафе работает год, но о расширении пока его владельцы не думают: "До сих пор нет людей, которые хотели бы работать".

По данным Службы занятости, в июле в Утенском округе уровень безработицы составлял 11,2% и был самым высоким в Литве, в Утене уровень безработицы составил 9,1%.

Однако местные власти не поддаются пессимизму и говорят, что промышленная Утена мечтает стать центром притяжения в регионе, планирует построить 4-звездочную гостиницу и промышленный парк.

"У нас нет условий для традиционного сельского хозяйства. Закончились и промышленные сказки о заводах на каждом углу. Мы должны чувствовать свою ответственность и стать местом притяжения в регионе во всех смыслах", – сказал мэр Утены Альвидас Катинас.

По данным Департамента статистики, с 2008 до начала 2019 года количество жителей Утенского района сократилось на 18,7% до 37 400 человек, а в Утене – на 17,5% до 25 500.

Промышленная зона находится в нескольких километрах от центра города – на длинной ул. Прамонес располагаются крупнейшие работодатели, большие фабрики.

Всего в районе 700 компаний, в 10 работают по 4000 человек.

"Утена всегда была промышленным городом. Вся ул. Прамонес - крупные работодатели. Но так сложилось исторически. Новых инвесторов почти нет. Живут за счет расширения этих компаний", – сказал глава компании Umaras Костас Йовайша.

Однако мэр Утены сказал, что в 2018 году в районе открылись 28 новых компаний.

По его словам, город не может привлечь крупных инвесторов, поскольку не хватает земли – почти все приватизировано.

"Мало шансов заполучить крупного инвестора, особенно, когда земли нет. Нам достаточно было бы и малых со средними предприятий, поскольку и им еще надо найти работников", – сказал мэр.

Утенская мэрия хочет основать промышленный парк. Подготовленное исследование показало, что на юго-востоке есть три участка государственной земли, там он и может разместиться.

Несмотря на высокий уровень безработицы, работодатели говорят, что найти работников сложно.

В компании Utenos trikotažas работает около 800 человек. Из-за нехватки работников компания привезла 13 швей из Вьетнама. Если все будет хорошо, в 2020 г. привезут еще 27 для отдельной швейной линии.

По словам главы компании Альгирдаса Шабунаса, в цеху работали больше 200 швей, в последние годы их стало на 80 меньше, поскольку одни ушли на пенсию, другие поменяли специальность.

"Со швеями ситуация печальная. Швей очень не хватает. Не только в Утене, во всей Литве", – сказал он.

По словам Шабунаса, в будущем Литве придется думать, что делать - или ввозить работников, или смириться со стагнацией экономики и исчезновением тех отраслей, где надо много рабочей силы.

"Западные страны забрали рабочую силу у нас, у нас тоже есть выбор. Думаю, ввоз работников неизбежен", – сказал Шабунас.

На пивоваренном заводе Švyturys-Utenos alus работают около 150 человек, летом их число увеличивается до 200. По словам главы завода Арунаса Бернатавичюса, в будущем ждет острая нехватка пивоваров, операторов упаковки.

"Найти подсобных работников несложно, сложнее - высококвалифицированных специалистов, чтобы их подготовить нужно время, а, к примеру, пивоваров в Литве вообще не готовят. Мы студента после вуза все равно еще должны обучать на месте", – сказал Бернатавичюса.

Глава Umaras Йовайша сказал, что компания нанимает учителя, который по разработанной программе обучает новых работников теории и практике.

Власти города намерены построить гостиницу на перекрестке ул. Й.Басанавичюса и Майронё. Инвесторы сомневаются в том, что такая инвестиция окупится, однако власти уверяют, что такая гостиница необходима, чтобы стать центром региона.

"Проблема в том, что в Литве все хотят инвестировать в ТЦ, а когда говоришь о других инвестициях - кафе, то желающих нет. (...) Когда мы думаем о спортивной индустрии, культуре, туризме для привлечения людей, все останавливается. А ведь этим будет пользоваться весь регион", – сказал мэр Катинас, который считает гостиницу стратегическим объектом.

Представители местного бизнеса также считают, что городу нужна гостиница.

Город действительно может стать центром притяжения в регионе. Утена - небольшой промышленный город, в котором есть коллегия, профтех, школы и детские сады. Рядом много озер и столица.

Повилас Янкаускас 7 лет провел в эмиграции, а, вернувшись с семьей, открыл пекарню Vanilinis dangus, которая работает уже 6 лет. По его словам, все зависит от желания, плохо тем, кто не хочет работать.

"В Утене количество жителей сокращается, но есть и те, кто возвращается. Тут есть чем заняться. У нас есть кинотеатр, бассейн, несколько футбольных стадионов, много баскетбольных площадок, есть озеро, кафе, бары, книжный магазин, библиотека, велодорожки", – перечислял он достоинства города.

32-летний австралиец Вильгельм, один из основателей кафе Liūtas ir avelė сказал, что когда он ехал в Литву, у него не было никаких конкретных ожиданий.

По его словам, в Утене он чувствует себя уютно, поскольку город по размеру напоминает его родной город. Правда он заметил, что в Утене люди другие.

"Я думаю, австралийцы более дружелюбные. Мы более открытые, более общительные, литовцы – более замкнутые", – сказал он. Вильгельм с супругой до конца не определились, где будут дальше жить - в Литве или в Австралии.

Шульските хочет получить австралийскую визу, чтобы жить и в Австралии.

"Но пока мы ничего не планируем. Мы живем пока здесь, в Утене", – сказал Вильгельм.