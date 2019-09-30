Прямые иностранные инвестиции в Литве за год выросли на 4,6%

Средний объём прямых иностранных инвестиций на душу населения составил 6238 евро (5940 евро на конец июня - 2018 года). Крупнейшими инвесторами являются Швеция, Эстония и Нидерланды, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики страны.

По предварительным данным, поток ПИИ во втором квартале составил 419,2 млн евро, что в 3,1 раза больше, чем год назад.

Наибольший приток капиталовложений пришёлся на инвесторов из Эстонии (189,5 млн евро), Финляндии (73,1 млн евро) и Франции (64,7 млн ​​евро) зарегистрировали . Наибольшие отрицательные потоки были зафиксированы в компаниях Великобритании (минус 45,5 млн евро), Польши (минус 42,5 млн евро) и Кипра (минус 39,1 млн евро).

По видам деятельности наибольшие потоки приходились на предприятия профессиональной, научной и технической деятельности (112,9 млн евро), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (107,6 млн евро). Наибольшие отрицательные потоки были на предприятиях обрабатывающей промышленности (минус 86,8 млн евро).