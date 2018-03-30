Прямые иностранные инвестиции в Литве выросли на 5%

В среднем на одного жителя страны в конце декабря пришлось 5 215 евро прямых иностранных инвестиций (в конце 2016 года – 4 890 евро), сообщили Нацбанк Литвы и Департамент статистики.

По предварительным данным, в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Литве составил 528,3 млн евро (в два раза больше).

Наиболее значительным был приток инвестиций из Швеции (158,3 млн. евро), а крупнейший отток – с Мальты (336,5 млн евро).