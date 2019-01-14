Три раза в неделю рейсы в Тбилиси и обратно предлагает грузинская авиакомпания Georgian Airways.

По словам представителя Литовских аэропортов Ауримаса Стиклюнаса, новый маршрут очень важен как для бизнеса, так и для туризма.

"Жители Литвы уже полюбили поездки в Грузию, а сейчас попасть туда станет еще легче. Сообщение между двумя столицами очень важно для налаживания бизнес-отношений и туристических путей. Спрос на рейсы в этом направлении в последнее время значительно вырос, поэтому я верю что новый рейс понравится клиентам", – сказал эксперт.

Самолеты будут летать в этом направлении по вторникам, четвергам и субботам, маршрут открывается 2 апреля. Компания Georgian Airways будет осуществлять перевозки на самолетах Embraer 190, Boeing 737-700 и CRJ-100. Продолжительность полета 3 часа.

Тбилисский аэропорт находится в 15 км от центра, сообщение с городом хорошо развито.