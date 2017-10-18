Providence завершила приобретение телеканала TV3

"Сделка завершена 15 минут назад. Последним было разрешение латвийского Совета по конкуренции, которое мы получили вчера. После этого разрешения все произошло быстро", - заявил на пресс-конференции в среду председатель правления All Media Baltics Пьерр Данон, сообщает BNS.
По его словам, перенятым у MTG бизнесом будет управлять компания All Media Baltics.
В марте MTG сообщил, что за 115 млн. евро продает бизнес в Балтийских странах Providence Equity Partners.
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