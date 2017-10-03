Торговцы уверяют, что они ничего плохого не делают, якобы полиция и инспекторы путают их личные деньги с заработанными, предназначенными, например, для оплаты отпуска. Однако, по действующим правилам, которые указывает Государственная налоговая инспекция, эти деньги надо держать отдельно от выручки.

Начальник отдела криминальной полиции по расследованию экономических преступлений Аудрюс Васкела сказал DELFI, что в сентябре в случайно выбранные дни полиция посетила вильнюсские рынки - Калварийский и Халес.

По словам Васкелы, всего проверили около 10 торговых точек, в которых по закону должны пользоваться кассовым аппаратом.

"Ситуация очень разная, количество неучтенных денег составляло от 33% до 94%. Мы также хотим подчеркнуть, что неучтенные деньги были обнаружены в большинстве проверенных точек.

Результаты проверки подтверждают предположения о том, что рыночные торговцы нарушают закон, часть средств официально не учитывают, не платят все положенные налоги, отсюда и появляется так называемая "тень".

Это подтверждает, что была идентифицирована рискованная деятельность, которая наносит ущерб интересам государства, поэтому важно применять комплексные меры по превенции, применению налоговых мер, административному и уголовному преследованию", – сказал Васкела.

"Такую незаконную деятельность обуславливают несколько факторов, в их числе и возможность наличной выручки, что облегчает не внесение ее в официальную бухгалтерию. Больше всего это характерно розничной торговле, где чаще всего за товары платят наличными, там много потребителей, циркулируют крупные суммы.

Итак рыночная торговля - одна из рискованная деятельность с точки зрения возможности получения наличных и неуплаты налогов", – сказал Васкела, заметив, что такие проверки будут проводить чаще.

Торговцы Калварийского рынка были удивлены визитом инспекторов. Они уверяют, что не сделали ничего плохого.

"Я был шокирован. Вдруг появились какие-то мужчины, показали удостоверения, провели обыск, велели показать кошелек. Я готовился к семейной поездке, у меня были наличные. Они заставили меня внести эти деньги в кассу. Я испугался. Я всегда ношу с собой мой кошелек. Здесь все так делают.

Почему они не посчитали, сколько мяса я привез в тот день, сколько его осталось на момент проверки. Тогда с учетом стоимости килограмма они проверили бы, сколько денег должно быть в кассе. Я честный, такого со мной еще не было", – сказал торговец мясной лавки.

"Меня проверяли на второй день. Спрашивали, сколько у меня наличных. Откуда мне знать, сколько у меня денег в кошельке, у меня нет времени каждых пять минут считать, сколько их там. От других торговцев я уже знала, что нельзя иметь при себе личные вещи, иначе придется внести в кассу и свои деньги. Вот у меня несоответствия и не было", – сказала женщина, торгующая курятиной.

Другая женщина сказала, что полиция просто хочет расправиться с рыночными торговцами: "Мы платим налоги в Литве и содержим наши семьи не просим государство о помощи. Может, государству лучше, когда есть бедные граждане, стоящие в мэриях с протянутой рукой и ждущие компенсаций или на бирже в ожидании пособий?"

Председатель Литовской ассоциации представителей малого бизнеса и торговли Зита Сорокене заверила, что ее организация выступает за прозрачный и честный бизнес, защищает и представляет прозрачные и законные интересы малых предпринимателей.

"Я была бы неточной, если бы сказала, что на рынках представители малого бизнеса вообще не допускают нарушений. Конечно, такое бывает, но это нечастые случаи. Имеющаяся у нас информация показывает, что число нарушений на рынках не доминирует по сравнению с другими фиксируемыми на рынках нарушениями. Не доминируют ни числом, ни масштабами", – сказала председатель.

По ее словам, к примеру, на Калварийском рынке одно время торговали около 1000 человек. Во время проверок нарушителей бывает немного: "Мне кажется, несправедливо и необоснованно навязывать "тень" только малому бизнесу и рынку. Особенно когда таким образом хотят осложнить деятельность предпринимателей или обложить их налогами".

По словам Сорокене, торговцы рассказали, что проверка на Калварийском рынке проходила в очень напряженной обстановке. Все видели покупатели. Торговцам велели открыть сумки, кошельки и найденные в них деньги внести в кассовые аппараты.

"Ассоциация считает, что инспекторы не имели на это права, поскольку в случае с людьми, торгующими на рынке правила облегчены, они носят лишь рекомендательный характер. Если полицейские этого не знали, то надо думать, они исправят свою ошибку, но если знали и так вели себя, значит они сами нарушили закон и превысили полномочия", – сказала Сорокене.

Она предположила, что новые проверки могут быть связаны с тем, что власти хотят с 40 000 до 20 000 евро снизить планку, при которой торговцам разрешается торговать с бизнес-удостоверениями, и при помощи таких проверок хочет дискредитировать торговцев, несогласных с такими планами.

По данным Департамента статистики, оборот на рынках страны во втором квартале 2017 г. составил 95 млн. евро и, по сравнению с первым, увеличился на 14,2%.