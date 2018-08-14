Проверка придорожных кафе в Литве: результат вскрыл проблему

Оценив риск отравления в жаркое время года, каунасские инспекторы 4-9 августа проверили 24 кафе и ресторана, расположенных на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда.

В 25% заведений установили грубые нарушения, в остальных нарушения были незначительными или их не было.

В жаркое время года растет число людей, которые едут на взморье, поэтому было решено проверить кафе, находящиеся вдоль этой дороги.

После проверок выяснилось, что два заведения работали без каких-либо нарушений, в 16 были незначительные нарушения, которые могли немедленно исправить.

Грубые нарушения были установлены в 6 кафе.

Инспекторы отметили, что некоторые заведения не спешат исправлять эти недочеты, готовят блюда из продуктов неясного происхождения, хранят продукты неправильно – например, держат сырое мясо рядом с уже приготовленными блюдами.

В некоторых заведениях было не убрано, у работников не было необходимой одежды.

"После выявления нарушений 4 компаниям назначили административные наказания, представители еще 2 компаний должны явиться в ближайшее отделение ГПВС, там им назначат наказание. Их будут чаще проверять.

Следует отметить, что чаще всего в компаниях не хватает порядка, техника нуждается в обновлении, чистке, не хватает средств для дезинфекции и т.д.", – сказала инспектор Каунасского отделения ГПВС Дайва Швяльнене.