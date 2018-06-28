28 июня на пресс-конференции были представлены результаты аудита 33 дорог. Требованиям качества не отвечают 90% из них.
При осмотре 18 дорог были установлены существенные нарушения, из-за которых дороги вообще не должны были быть приняты. Эксперты констатировали, что без дефектов были лишь 4 дороги.
"Результаты аудита позволяют прийти к выводу, что ситуация с дорогами в Литве не самая лучшая, плохая. Надо смотреть в будущее и исправлять положение. Будем требовать восстановления этих плохих дорог", – сказал министр Рокас Масюлис.
По его оценке, из-за некачественных работ государство могло понести ущерб на сумму 16 млн. евро.
Проверенные дороги были проложены или реконструированы в 2008–2017 гг. Общая стоимость их строительства и реконструкции - 67 млн. евро. На скрытые дефекты действует 20-летняя гарантия.
"Комиссия, созданная Литовской дирекцией автомобильных дорог, в ближайшее время вызовет подрядчиков и информирует их о выявленных недостатках. Подрядчики должны будут принять ответственность и починить 29 из 33 участков проверенных дорог", – сказал ВРИО ЛДАД Виталий Андреев.
Эксперты указали последствия установленных недостатков: на дорогах формируются колеи и ямы, быстрее изнашивается покрытие, появляются разрывы, на покрытии застаивается влага, на таких дорогах больше видны последствия сильных морозов. Повреждения на асфальте появляются еще до истечения гарантийного срока, а общий срок эксплуатации такой дороги.
Был проведен аудит 33 дорог в разных регионах страны.
Первые результаты аудита появились еще в начале февраля. Тогда Масюлис сказал, что качество дорог в Литве хуже, чем предполагалось. Исследование тогда показало, что 9 из 10 дорог некачественные, а из-за дефектов понесен ущерб на сумму 5,5 млн. евро.
Исследование проводила ЛДАД с Институтом исследования дорог и транспорта, Институтом исследования дорог Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса и Шведским национальным институтом исследования дорог и транспорта.
Аудит показал, что нарушения были установлены на дорогах, которые прокладывали или реконструировали следующие подрядчики: Kamesta, Kauno keliai, Kauno tiltai, Panevėžio keliai, Alkesta, Parama, Hidrostatyba, Žemkasa, Šilutės automobilių keliai, Eurovia Lietuva, Lemminkainen Lietuva, Taurakelis, Žemaitijos keliai, Šiaulių plentas, Fegda, Plungės lagūna.
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