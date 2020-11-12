Газом заполнено 35 км. газопровода, на участке проводятся работы по согласованию. До конца этого года планируется заполнить газом 72 км – почти половину газопровода, сообщил оператор газопередающей системы Amber Grid.
Гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс сказал, что проведено 52% строительных работ проекта GIPL. До конца этого года планируется провести 60%, а весь проект намечается завершить до конца 2021 года.
На минувшей неделе в Литву поступили все стальные трубы диаметром в 700 мм, необходимые для прокладки газопровода в 165 км. За 26,4 млн евро их поставила польская компания Izostal.
Строительство газопровода GIPL, протяженность трассы которого в Литве составит 165 км, стартовало в начале этого года. В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздийском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.
Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским союзом.
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