Против клиента компании Telia фиксируют масштабную кибератаку

"Telia столкнулась со сложными DDoS -атаками, направленными против инфраструктуры хостинг-провайдера Hostex", – сообщается в пресс-релизе.
По данным компании, хакеры действуют в отношении одного клиента, у которого требуют выкуп, но с атакой сталкиваются IP-адреса всех клиентов Hostex. Из-за DDoS атак могут временно быть недоступны некоторые сайты или наблюдаться замедления в их работе.
Telia обратилась в правоохранительные органы, начато расследование.
Атака в основном проводится с серверов, находящихся за границей.
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