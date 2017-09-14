Одно из самых скандальных заведений общепита - Keulė Rūkė - сейчас будет баловать бургерами и каунасцев. Интерьер новой закусочной, вдохновленный творчеством Джорджа Оруэлла, напомнит клиентам о свободе, превращая их в заложники антиутопического кафе/фермы.
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Как сказал один из владельцев заведения Доминикас Чечкаускас, в Литве любят старые обиды и страхи, связанные с советским прошлым, прятать под ковром и игнорировать, но они считают, что это несправедливо. "Мы должны помнить о неволе, чтобы ценить свободу", – сказал он.

"Новая Keulė будет местью и унижением советской идеологии, прославлением самого большого ее критика Оруэлла и памятником всем пострадавшим от советских репрессий против свободы слова", – продолжил Чечкаускас.

В Вильнюсе Keulė Rūkė больше всего известно как место, где мастерски готовят бургеры, ребрышки и другие закуски, те же блюда можно будет отведать и в Каунасе.

Различные комплексы будут стоить 4-8,5 евро. Любителям ребрышек предлагают комплексы с напитками на двоих или для одного по цене 10 и 18,5 евро.

Цены на другие закуски варьируют в пределах 1,8-14 евро. Все зависит от количества людей и того, насколько сытно вы хотите поесть.

Каунас был выбран, чтобы напомнить городу о том, что значит не иметь свободы слова.

"Мы критикуем режим бывшего СССР, думаем, что найдем общий язык с каунасцами. Мы за свободу, именно в постсоветской стране надо говорить о бывших репрессиях и ценить имеющуюся свободу", – сказал Чечкаускас.

Говоря о планах на будущее, он сказал, что у входа в заведение планируют установить большую статую Владимира Ленина.

"Мы будем стараться расширять границы свободы слова и еще будем удивлять необычными решениями", – сказал основатель Keulė Rūkė.

В интерьере нового кафе используется советская символика, на потолке изображен обнаженный Дональд Трамп.

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