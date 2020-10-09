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В рамках прокладки Литвой и Польшей совместного газопровода GIPL на литовской стороне прошли испытания качества трубопровода. Гидравлические испытания подтвердили, что газопровод выдерживает максимальное давление, сообщила компания Amber Grid, реализующая проект.
GIPL dujotiekio statybos
GIPL dujotiekio statybos
© Energetikos ministerija

"Гидравлические испытания подтвердили, что оборудованная часть проекта газопровода GIPL смонтировала должным образом и надежна в использовании, как только мы будем готовы заполнить ее газом",– отметил в пресс-релизе технический директор Amber Grid Андрюс Дагис.

Надежность проверена на участке в 38 километров.

С начала строительства газопровода в январе этого года было реализовано 45% всех строительных работ, а до конца следующего года планируется выполнить 60%. До сих пор уже проложено 109 из 165 километров газопровода.

Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским Союзом.

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