"Гидравлические испытания подтвердили, что оборудованная часть проекта газопровода GIPL смонтировала должным образом и надежна в использовании, как только мы будем готовы заполнить ее газом",– отметил в пресс-релизе технический директор Amber Grid Андрюс Дагис.
Надежность проверена на участке в 38 километров.
С начала строительства газопровода в январе этого года было реализовано 45% всех строительных работ, а до конца следующего года планируется выполнить 60%. До сих пор уже проложено 109 из 165 километров газопровода.
Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским Союзом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр здравоохранения: из-за высокого уровня заболеваемости Литву из "зеленого списка" вычеркивает все больше стран (2)
Поскольку в Литве растет уровень заболевания...
Дискуссия ru.Delfi: национальный масштаб или национальные акценты - какой выбор? (18)
Что принесут предстоящие парламентские выборы...
Литва отзывает из Беларуси еще 5 дипломатов: надеется, что этого хватит (1)
Литва отзывает из белорусского посольства еще пятерых...
В таких условиях выборы в Литве проходят впервые: эксперт выделяет две интриги (11)
Впервые выборы в Литве состоятся в условиях пандемии и...
Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен (51)
В середине августа специалисты оценивали ситуацию на...