"Гидравлические испытания подтвердили, что оборудованная часть проекта газопровода GIPL смонтировала должным образом и надежна в использовании, как только мы будем готовы заполнить ее газом",– отметил в пресс-релизе технический директор Amber Grid Андрюс Дагис.

Надежность проверена на участке в 38 километров.

С начала строительства газопровода в январе этого года было реализовано 45% всех строительных работ, а до конца следующего года планируется выполнить 60%. До сих пор уже проложено 109 из 165 километров газопровода.

Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским Союзом.