Коротко: что произошло?
Вступило в силу принятое почти 10 лет назад решение о замене ламп накаливания (в том числе, галогенных) на более эффективные. По первоначальному плану, "старые" лампочки должны были исчезнуть из магазинов еще два года назад, однако срок был отложен — чтобы продавцы успели распродать запасы и на рынке появились более доступные для потребителей лампочки.
Технически, галогенные лампочки не исчезнут с прилавков и сейчас — продавцы могут распродавать свои запасы. Но пополнять ассортимент уже не разрешено, а европейские производители (крупнейшие — Philips и Osram) должны остановить производство галогенных лампочек.
В чем смысл?
В экономии. Запрет на галогенные лампы — часть энергосберегающей политики Евросоюза. С одной стороны, переход на более эффективные лампочки позволяет уменьшить потребление электроэнергии и уменьшить таким образом выбросы углекислого газа (по некоторым подсчетам, на 15 млн тонн СО2 в год).
В ЕС используется порядка 500 млн галогенных ламп, каждая из которых потребляет в шесть раз больше энергии, чем такая же LED-лампочка. Переход на более эффективные лампы позволит сэкономить в 2020 году 64 тераватта электроэнергии, прогнозирует Еврокомиссия. Столько же в год потребляют все домохозяйства Италии.
С другой стороны, переход на LED-лампочки позволит европейским потребителям значительно сэкономить. На данный момент LED-лампы стоят дороже (хотя цены за последние пять лет упали на 80%), при этом срок их действия значительно больше. В процессе эксплуатации цена лампочки быстро окупается. По подсчетам немецкой организации BUND, сравнимые по своим характеристикам LED и галогенная лампочка за 10 лет использования обойдется владельцу в 30 и 160 евро, соответственно.
Есть ли исключения?
Есть, но очень специфические. По-прежнему разрешены лампочки, которые используются в духовках, а также низковольтные рефлекторные лампы.
В целом запрет на галогенные лампы не вызвал в Европе ажиотажа, отмечает Deutsche Welle. Предполагается, что потребители будут просто покупать новые лампочки по мере перегорания старых.
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