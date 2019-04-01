Чтобы сохранить рост, крупнейший производитель группы SBA в Восточной и Центральной Европе компания Utenos trikotažas увеличила объемы заказов у субподрядчиков и параллельно прилагает усилия по привлечению в эту сферу молодежи.

"Utenos trikotažas сразу же мог бы принять на работу около 40 швей – такого количества достаточно для одной линии производства, однако найти их на местном рынке очень сложно. Сейчас в компании работают больше 200 швей, в основном из Утенского региона. Из-за нехватки работников компания вынуждена нанимать субподрядчиков – немалую часть заказов передают субподрядчикам", – сказала глава персонала Utenos trikotažas Сандра Вирейките.

Швей не хватает по всей Литве.

Служба занятости отмечает, что в этом году швей не хватает в 45 самоуправлениях из 60-ти. Особенно острая нехватка ощущается в 31-м самоуправлении.

По данным Службы занятости, в прошлом году в Литве работу искали около 1000 швей, а свободных рабочих мест было в 4 раза больше. В Утенском районе швеи могли выбирать из 4 рабочих мест.

Утена отличается давними традициями в сфере производства текстиля, поэтому больше всего швей работает в компании Utenos trikotažas. Чтобы привлечь работников, компания сотрудничает с центрами обучения швей. Молодежи предлагают практику на предприятии или временную работу на лето.

"Несмотря на все наши усилия, заинтересовать и привлечь работников непросто, проблема их нехватки сохраняется. Массовая эмиграция за границу, внутренняя эмиграция в крупные города сократили число потенциальных работников. Поэтому в последние 10 лет количество швей сокращается. Кроме того, меньше молодежи выбирает эту профессию, а пожилые работники уходят на пенсию", – рассказала Вирейките.

Однако она отметила, что в Литве понемногу растет интерес к специальности швеи и в прошлом году в профтехучилищах эта профессия пользовалась популярностью – это позволяет надеяться хотя бы на то, что ситуация не будет ухудшаться.

Чтобы привлечь швей, Utenos trikotažas сотрудничает и со Службой занятости, организует курсы по переквалификации.

В прошлом году в компании Utenos trikotažаs работали около 800 человек. В 2018 году компания произвела больше 3 млн. единиц одежды.