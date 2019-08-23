Промышленность в Литве в этом году выросла на 5,1% до 13,5 млрд евро

Промышленное производство и продажи в Литве за семь месяцев этого года по сравнению с январем-июлем прошлого года выросли на 5,1% в сопоставимых ценах до 13,5 млрд евро. Без учёта влияния рабочих дней годовой рост промышленного производства тоже составил 5,1%.
Naudingųjų iškasenų kasyba (asociatyvi nuotr.)
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Только в июле, по сравнению с июнем, промышленное производство и продажи после коррекции на сезонность и число рабочих дней выросли на 1,2% до 1,96 млрд евро (без коррекции, по данным Департамента статистики Литвы, этот показатель составил 2,3%.

Объёмы горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и продукция обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, выпуск только продукции обрабатывающей промышленности также увеличился на 5,5%, производство обрабатывающей промышленности без учёта продуктов нефтепереработки - на 6,6%.

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