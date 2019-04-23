Только в марте, по сравнению с февралём, промышленное производство и продажи (без учёта влияния сезонных и рабочих дней) увеличились на 3,4% до 1,98 млрд евро (с учётом влияния сезонности и рабочих дней рост составил 10%), сообщает Департамент статистики Литвы.
Производство в горнодобывающей промышленности, продукция разработки карьеров и обрабатывающей промышленности за год (без учёта влияния сезонных и рабочих дней) увеличились на 7,1%, при этом продукция только обрабатывающей промышленности составляла всего 7%, а продукция обрабатывающей промышленности, за исключением рафинированных нефтепродуктов - 8,8%.
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