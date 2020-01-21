Петружис уверяет, что на достигнутом СЭЗ останавливаться не намерена. Сейчас занята лишь четвертая часть территории СЭЗ. Сама компания продолжает вести переговоры с потенциальными инвесторами и разрабатывает направления дальнейшей деятельности. Рядом с СЭЗ есть Кармелавский аэропорт, поэтому есть цель привлечь сектор авиационных услуг.

"Самым успешным в нашей истории был 2017 год, когда был подписан договор с тремя инвесторами: Hollister, Hella и Continental. Приход этих гигантов – не только результат нашей работы, над этим работали и другие ведомства, например министерство экономики, компания "Инвестируй в Литве", Каунасская мэрия, академическая община. Мы должны были позаботиться обо всей инфраструктуре", - рассказал Петружис.

"Сейчас у нас есть 34 инвестора, а работают 50-60 компаний. Основные направления деятельности: электроника, мебельная и пищевая промышленность, медицина, логистика. Когда все разместившиеся здесь компании начнут работать в полную мощность, здесь будет около 5000 работников. Мы рады, что к нам пришла первая компания, предоставляющая услуги по обслуживанию авиации – MRO (maintainance, repair, operations – DELFI)", поделился новостями директор, заметив, что в СЭЗ работают местные - жители Каунаса и Каунасского района, из Йонавы.

"Поскольку создают новые хорошо оплачиваемые места, отмечается возвращение эмигрантов. Что привело к эмиграции? Отсутствие рабочих мест. Могу привести пример: в компании Hella 10% работников – вернувшиеся из эмиграции.

В Каунасе действуют сильные университеты и технические училища. Когда приходят зарубежные компании, в ответ на спрос, в короткое время готовят немало работников.

Кроме того, молодежь из деревень мигрирует в города. Исследования показывают, что внутренняя миграция больше всего идет в Вильнюс, Каунас и Клайпеду. Похоже, гуманитарии чаще едут в Вильнюс, а в Каунас едут те, кто выбирает точные науки, хочет работать с технологиями", - сказал Петружис.

"Литва перестала быть страной дешевой рабочей силы, это доказывает приход компании Continental. Она пришла сюда не резину производить, а намного более сложное оборудование", - подытожил он.