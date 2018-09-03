Более двух третей всех рейсов – 20 тыс. – составили транзитные - на 8,6% больше, чем в августе прошлого года, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.

В августе, как и в том же месяце прошлого года, основную часть рейсов в воздушном пространстве Литвы осуществили пять авиакомпаний: финская Finnair, латвийская Air Baltic, российские "Аэрофлот" и "Росавиая", германская Lufthansa.

Воздушное пространство Литвы внесено в маршруты более 900 авиакомпаний.