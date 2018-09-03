Более двух третей всех рейсов – 20 тыс. – составили транзитные - на 8,6% больше, чем в августе прошлого года, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.
В августе, как и в том же месяце прошлого года, основную часть рейсов в воздушном пространстве Литвы осуществили пять авиакомпаний: финская Finnair, латвийская Air Baltic, российские "Аэрофлот" и "Росавиая", германская Lufthansa.
Воздушное пространство Литвы внесено в маршруты более 900 авиакомпаний.
Пролетая над Литвой: количество рейсов в воздушном пространстве выросло на 12% (1)
В августе в воздушном пространстве Литвы было...
Norfa столкнулась с проблемами в Беларуси: строительство стоит, говорят о банкротстве, будущего не видят (14)
Оператор сети магазинов Norfа Norfos mažmena в 2015 г. подписала...
Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (551)
Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...
В Литве прогнозируют возможный рост цен на овощи (28)
Летом этого года в Литве стояла засушливая погода, что...
TOP новостей
Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (551)
Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...
Правительство Литвы обжаловало решение ЕСПЧ по тюрьме ЦРУ (29)
Правительство Литвы подало жалобу в связи с решением...
Ромас Лазутка. Отделение сливок, или нонсенс бизнес-модели Ландсбергисов (25)
Если бы не было истории бизнеса молодых Ландсбергисов...
Norfa столкнулась с проблемами в Беларуси: строительство стоит, говорят о банкротстве, будущего не видят (14)
Оператор сети магазинов Norfа Norfos mažmena в 2015 г. подписала...
Люди сюда приезжают после личной трагедии: когда такое видишь, понимаешь, что не нужна и Сибирь (74)
Когда вы слышите название Рукла, вероятно, думаете об...