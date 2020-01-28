Прокуроры завершили расследование о разбазаривании имущества Ukio bankas

Кроме того, проведено расследование и о злоупотреблениях служебным положением, легализации приобретенного преступным путем имущества, учреждении и руководстве компаниями, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, сообщила Генпрокуратура.

Ukio bankas, который находился в управлении получившего убежище в России Владимира Романова, в феврале 2013 года был признан неплатежеспособным, а в мае того же года было заведено дело о его банкротстве.

Генпрокуратура в ноябре 2013 года утвердила Ukio bankas гражданским истцом в досудебном расследовании о действиях акционеров и назначенных их решениями руководителях по разбазариванию имущества банка. Тогда утверждалось, что, согласно предварительным подсчетам, подлежащий возмещению ущерб достигает 370,196 млн евро, а конкретные лица, которые должны этот ущерб возместить, названы не были.

До прекращения деятельности Ukio bankas крупнейшим его акционером был В. Романов, которому принадлежало 65% акционерного капитала. В июне 2018 года в Литве было принято решение судить В. Романова заочно.

Более подробные комментарии прокуроры намерены сделать на пресс-конференции в 11 часов.