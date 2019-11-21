"Теневая" торговля ломом драгметаллов принесла большую прибыль нескольким жителям Вильнюса, связанным между собой родственными узами. Это выяснилось в ходе расследования, о котором рассказали каунасские прокуроры.
По данным представителей Каунасской окружной прокуратуры, в ходе расследования 20 ноября провели 21 обыск.
Во время обысков полиция обнаружила 1,030 млн. евро наличными. Подозревают, что эти деньги были получены преступным способом.
В ходе расследования была получена информация о том, что двое граждан Литвы - отец и сын, периодически ездят в Германию, Чехию и Польшу на автомобиле, перевозя части электрических приборов и катализаторов автомобилей, содержащих драгметаллы.
Выяснилось, что сам лом в Литву привозили из Украины. Те же лица, по данным правоохраны, несколько раз в год ездили в страны Евросоюза, откуда возвращались с большими суммами наличных.
Деньги (речь идет о суммах от 0,5 до 1 млн. евро) перевозили в специальных тайниках. Выяснилось, что деньги курьеры передавали проживающему в Тракай организатору "теневого" бизнеса.
"В начале этого года было начато расследование по факту отмывания денег. Проверяли информацию о передвижении средств, вели работу с немецкой правоохраной. Когда настал день X, провели соответствующие работы в Германии и Литве. Информация подтвердилась, обнаружили 1, 030 млн. евро наличными", – сказал глава Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
Правоохрана выяснила, как работала "теневая" схема: при помощи поддельных документов за границей покупали лом, содержащий драгметаллы, который в Литве очищали и потом, скрывая налоги, продавали в других странах ЕС.
По предварительной оценке, "теневая" торговля приносила огромные доходы. В Германии фиксировали :теневой" оборот в 200 млн. евро, в Литве - около 10 млн. евро.
По словам прокуроров, деньги были обнаружены в сейфе в подвале одного жилого дома. Задержаны трое подозреваемых, им предъявлены обвинения. Одному из задержанных суд назначил меру пресечения в виде ареста, двоим другим назначены более мягкие меры пресечения. Все трое подозреваемых - родственники.
Подробности об этом расследовании прокуратура представила 21 ноября во время пресс-конференции, в которой приняли участие сотрудники прокуратуры и СРФП.
Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (47)
Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...
Массовые обыски в Каунасе: обнаружен 1 млн. евро наличными (6)
Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...
"Содра": трудовые доходы в Литве за год увеличились на 9,5% (1)
Трудовые доходы в Литве за год увеличились в среднем...
Обналичить деньги в Литве будет все сложнее: какой предлагают выход (80)
450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется...
Российский экс-министр через Swedbank в Эстонии вывел в офшоры миллионы евро (15)
Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов...
TOP новостей
Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (47)
Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...
Обналичить деньги в Литве будет все сложнее: какой предлагают выход (80)
450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется...
В Литве заговорили о новой форме дополнительных выходных: бизнес не спешит на помощь президенту (3)
Предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о...
Прокуроры провели пресс-конференцию: в подвале одного дома в Литве обнаружен 1 млн. евро наличными (6)
Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...
Последствия алитусского пожара: матери хотят проверить качество своего молока
Кормящие матери из Алитуса говорят, что хотят...