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Прокуратура прекратила расследование в связи с подозрениями, что представители властей Литвы более чем десять лет назад могли получить взятки от французской группы предприятий Alstom, которая, как предполагалось, стремилась обеспечить себе победу на конкурсных закупках и бесперебойную реализацию проектов.
Alstom
Alstom
© AP / Scanpix

Расследование относительно вероятного международного взяточничества и подкупа в энергетическом секторе Литвы в 2004-2009 годах было прекращено, так как было недостаточно данных для обоснования вины, сообщила Генпрокуратура Литвы после обеда в понедельник.

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