Прокуратура передает в суд дело Snoras

В этом деле обвинения предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба обвиняемых сейчас находятся в России, В. Антонов в этой стране наказан лишением свободы за мошенничество.

Руководителей банка обвиняют в присвоении имущества Snoras, растрате имущества в крупном масштабе, преступном банкротстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, ведении ложной бухгалтерии банка, злоупотреблениях, фальсификации документов.

В среду на пресс-конференции Генпрокуратура представит дело.

Деятельность банка Snoras была остановлена в конце 2011 года.