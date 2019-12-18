Прокуратура передает в суд дело Snoras

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в среду передает в суд уголовное дело бывшего банка Snoras.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В этом деле обвинения предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба обвиняемых сейчас находятся в России, В. Антонов в этой стране наказан лишением свободы за мошенничество.

Руководителей банка обвиняют в присвоении имущества Snoras, растрате имущества в крупном масштабе, преступном банкротстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, ведении ложной бухгалтерии банка, злоупотреблениях, фальсификации документов.

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В среду на пресс-конференции Генпрокуратура представит дело.

Деятельность банка Snoras была остановлена в конце 2011 года.

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